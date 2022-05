A un mes de la desaparición de una avioneta en la zona sur de la provincia de Chubut, con tres ocupantes brasileños a bordo, "no existe ningún indicio del aparato" que, se presume, cayó al mar en cercanías de Comodoro Rivadavia, informaron fuentes oficiales.



"Lamentablemente hasta ahora no se encontró nada del avión, ni del fuselaje, ni tampoco se divisó flotando ningún elemento en las inmediaciones como para orientar la búsqueda", indicó el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo, José Mazzei, en diálogo con Télam.



El último contacto con la aeronave que se dirigía desde El Calafate (Santa Cruz) a Trelew (Chubut) fue cerca de las 17 horas del pasado 6 de abril, en cercanía de Comodoro Rivadavia.



Según las fuentes, en la avioneta viajaban el empresario Antonio Carlos de Castro Ramos de 67 años (dueño y conductor de la nave), el médico ginecólogo Jean Carlo Nercolini (61) y el abogado Mario Enrique Da Silva Pinho (64), todos de la región sur de Brasil.



El 20 del mes pasado y tras una búsqueda por aire, mar y tierra; la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) suspendió la coordinación nacional del operativo de exploración y salvamento dando por sentado que la búsqueda ya no se orientaba a tripulantes que se encontraban con vida.



El rastrillaje se focalizó en un principio en una zona próxima a Puerto Visser (noreste de Comodoro Rivadavia) donde se presumía que el avión se habría precipitado tras padecer un fenómeno que se denomina "engelamiento", es decir el aporte de peso sobre las alas producto del hielo acumulado.



"Pero ahora tenemos otra área de búsqueda que se orientan un poco más al sur y casi enfrente del aeropuerto de Comodoro Rivadavia", explicó Mazzei.



Además, en diálogo con Télam, el subsecretario reveló que "uno de los celulares de alta gama de los tripulantes emitió señal que fue tomada y eso permitió dirigir la búsqueda a otro punto tras triangular lo captado por las antenas de telefonía".



La nueva hipótesis

El piloto del avión, al percibir que perdían altura tras pasar Comodoro Rivadavia rumbo al norte, viró hacia el sur buscando el aeropuerto de esa ciudad y se precipitó sobre el mar a la altura de la pista que está pegada a la Costa Atlántica. Mazzei agregó, además, que "en la localización del nuevo punto de búsqueda, participaron especialistas de Brasil que aportaron datos sobre el Iphone que reporta la señal".



En ese marco, precisó que esperan que "en unos 15 días puedan llegar a la zona de Brasil para aportar más datos y ajustar la búsqueda lo mejor posible". El aparato buscado es un monomotor Van’s RV-10, matrícula PP-ZRT de bandera brasileña.



Los familiares de los aeronautas estuvieron en Comodoro Rivadavia por espacio de dos semanas y retornaron a su lugar de origen ante la falta de novedades.



Chubut mantiene activas tres búsquedas por desaparición en tragedias náuticas, ya que al avión buscado se sumó un pescador que se introdujo en el mar con una balsa casera y fue empujado por el viento; y un niño en el Lago Musters que es buscado tras desaparecer con su hermana sobre un bote, aunque esta última fue encontrada días después.