Tras más de siete horas de debate en Labor Parlamentaria, los legisladores del oficialismo y la oposición no lograron llegar a un acuerdo sobre la continuidad de las sesiones mixtas virtuales y Juntos por el Cambio amenazó con ir a la justicia.

La sesión de este martes fue convocada por el oficialismo y algunos bloques opositores para tratar un proyecto de asistencia al turismo -con media sanción del Senado- y otro enviado por el Poder Ejecutivo, que aumenta penas para la pesca ilegal.

El motivo que trabó el acuerdo fue la negativa de Juntos por el Cambio a sesionar de manera no presencial y a prorrogar por 30 días el protocolo de sesiones virtuales, pese al pico de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires.

Durante la reunión, el diputado radical por Mendoza Alfredo Cornejo propuso en renovar el protocolo para sesionar virtualmente hasta mañana y no por un mes, como había propuesto el oficialismo. Además, pidieron el compromiso de no debatir temas controvertidos como la reforma judicial y la nueva fórmula previsional, lo que no fue aceptado por el oficialismo.

“Nos preocupaba esencialmente que quedara claro que sí había una prórroga se pusieron los temas sobre los que iban a tratar no vinculados a la justicia y de previsión social y reajuste a los jubilados”, sostuvo el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en conferencia de prensa, al término de la reunión de labor.

“No hubo posibilidades. El oficialismo no quiso aprobar esas concesiones para la prórroga y para nosotros, en tanto, la sesión de hoy no es válida. Ingresaremos al recinto, vamos a impugnar la sesión”, anticipó el radical cordobés.

Juntos por el Cambio ordenó a sus legisladores viajar a la Ciudad de Buenos Aires para participar de forma presencial de la sesión. Para garantizar eso, el oficialismo había propuesto dejarle sus bancas presenciales y conectarse todos de forma remota.

Ayer, en un comunicado conjunto firmado por la Asociación del Personal Legislativo, la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación, ATE Congreso y UPCN Congreso, los gremios legislativos rechazaron "unánimemente la decisión política del interbloque de Juntos por el Cambio de presentarse en el recinto de sesiones con la totalidad de sus miembros, en detrimento de los protocolos que tienen como función salvaguardar la salud no solo del personal, sino también del cuerpo legislativo".

En el escrito, incluso amenazaron con no presentarse en la sesión a presentar funciones, teniendo en cuenta el actual "contexto en el que los casos de Covid se incrementan en cada jornada".

Emergencia turística

El proyecto de sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus, obtuvo media sanción el pasado 13 de agosto por unanimidad en el Senado. Plantea declarar la emergencia por 180 días, "prorrogables por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

La iniciativa, en sus fundamentos, sostiene la necesidad de "paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

El proyecto, además, prorroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque.

También habrá un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales, bonos vacacionales para los consumidores y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

Los rubros comprendidos en el expediente son los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

La otra iniciativa, enviada por el presidente Alberto Fernández al Congreso, propone la modificación del Régimen Federal Pesquero, para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en aguas del Mar Argentino.