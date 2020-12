Un joven denunció a través de las redes sociales un caso de discriminación al momento de alquilar un departamento. Alexis Bianchi divulgó la conversación que mantuvo con un propietario que le prohibió la entrada por ser homosexual.

La publicación de Twitter se viralizó a los pocos minutos y tiempo después se pudieron conocer más detalles sobre la disputa. En una entrevista con C5N durante la tarde del jueves, Bianchi explicó que jamás tuvo esta clase de experiencia previamente.

Si bien en un principio explicó que lo tomó con humo luego cambió de parecer. “Nunca me había pasado algo tan fuerte: que por mi orientación sexual no pueda alquilar un departamento. Aparte es mi mejor amigo, no entiendo qué tiene de malo”, expresó.

Durante la conversación con el responsable de la casa, le avisó que iría junto a uno de sus mejores amigos. Esto despertó la curiosidad de su interlocutor, quien preguntó: “¿Son gays?”, a lo cual Alexis lo confirmó y recibió la contundente respuesta: “No le alquilo a gays, chau”. Además, aseguró que esta prohibición se debía a que “mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

El joven tildó de “medieval” la respuesta que recibió de parte del hombre y aseguró que se trata de una contestación predominante. “Es falta de educación sexual integral”, sostuvo durante el diálogo con el medio. “Por suerte se hizo viral muy rápidamente y el INADI me habló a los 30 minutos”, detalló.

No obstante, aseguró que no comenzará acciones legales en su contra, como le recomendó la entidad. “Es un señor mayor que habla desde la ignorancia, como mucha gente”, concluyó.