"Orgullo". En Entre Ríos, el presidente Macri pidió a su electorado "ir a votar" el domingo 27 por "el orgullo de ser argentinos".

El presidente Mauricio Macri reiteró ayer algunos de los conceptos vertidos en el debate de candidatos del domingo pasado en Santa Fe y aseguró que "no le dice" a la sociedad desde "ningún atril" lo que tiene que "pensar", sino que los "deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea". Además afirmó, en respuesta a Alberto Fernández, que "los abuelos tienen celulares".



Al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en Paraná, Entre Ríos, el mandatario se diferenció del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, y afirmó que "los abuelos tienen celulares", después de que al candidato presidencial del justicialismo señalara el domingo que los jubilados no poseen aparatos de telefonía móvil.



"No les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, o qué me tienen que preguntar los periodistas, o lo que los jueces tienen que decidir", enfatizó Macri, al recrear una de las críticas que el domingo le hiciera al kirchnerismo, tras lo cual agregó: "Los dejo vivir con libertad, porque desde ahí se crea".



Por eso, pidió a su electorado "ir a votar" el domingo 27 por "el orgullo de ser argentinos, y llevar a nuestros abuelos a votar, para cambiar la historia para siempre. Nadie nos obligó a venir acá ni nos trajo", completó. En esa línea, afirmó que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos". Macri hizo referencia a la situación económica de la clase media y admitió que "la carga es mucha".



En varios pasajes del debate presidencial 2019 en Santa Fe, el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández acompañó sus palabras con el dedo índice levantado con la idea de enfatizar conceptos.



El gesto fue tomado por el presidente Mauricio Macri que sobre el final del debate lo hizo notar de manera categórica: "Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo", recalcó el líder de Juntos por el Cambio.