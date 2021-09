Al desafío que significa salir en busca de un alquiler y encontrar uno en buenas condiciones y con precios accesibles, una pareja de jóvenes debió enfrentarse también a la homofobia. “Mi novio y yo queremos mudarnos, estábamos gestionando un alquiler”, contó la usuaria Emma Amarela en Twitter, y detalló: “Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfobicos. Sí, a nosotros”.

Amarela afirma que no es novedoso este tipo de tratamiento a la gente trans. “Es mucho más común de lo que parece”, aseguró. Luego de difundir su experiencia en las redes, la joven ya comenzó a recibir palabras de aliento.

Emma y Thiago, su pareja, viven juntos desde hace años. “Nos queda muy lejos el laburo, así que decidimos salir a buscar un departamento”, detalló Amarela.

A través de una intermediaria, consiguieron a alguien con un departamento disponible en alquiler. “Hasta ahí, todo bien”, precisó Emma, quien detalló que -tras avanzar en el proceso de consulta- ella decide avisar al propietario que es una chica trans.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, contó, y remarcó: “Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero sé que mucha gente detesta el hecho de que yo sea trans y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”.

Esta mañana, cuando Thiago debía corroborar el valor de la garantía para proceder con el alquiler, le consultó a la intermediaria si la condición sexual de su novia sería un problema. Allí fue cuando tuvo que avisarle a Emma que no podrían avanzar con la operación inmobiliaria. El joven compartió en Twitter la experiencia, incluso adjuntó una captura de pantalla de una conversación con la intermediaria. “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, escribió.

“Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja”, dijo la intermediaria, y agregó: “El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo; cuando ella le comentó, se echaron para atrás”.

“Me sentí muy mal”, confesó Emma. No obstante, dijo: “Al margen de todo eso, reconozco que soy favorecida porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan y me dan mi lugar, mis padres me aman, y la mayoría de las personas no tienen eso”.

En este contexto, Emma sostuvo que por eso la Educación Sexual Integral (ESI) “es importante para esto: reconocer, validar y respetar las identidades de los demás”. “Esas cosas de las cuales todos hablamos pero que nunca se ejercen... Es fácil hablar de desigualdad cuando el perjudicado es otro”, cerró.