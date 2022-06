El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas sostuvo ante la justicia que no le consta ningún delito en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta y que sus dichos formaron parte de "discrepancias y discusiones políticas".

"En ningun caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner", sostuvo el exministro al prestar declaración testimonial, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal del caso Carlos Stornelli.



"Si hubiese tenido algún elemento que indicara posibles actos de corrupción los habría denunciado en sede judicial", aseguró el exfuncionario nacional en la declaración testimonial que se concretó esta mañana y se extendió por dos horas en el despacho de Rafecas, en el tercer piso de Comodoro Py 2002.



Además, Kulfas admitió que fue quien redactó los párrafos de un informe en "off the record" que luego distribuyó su encargada de prensa, pero aseguró que no lo hizo con intención de que se volviera masivo, según explicaron las fuentes.



"Mis declaraciones hacían referencia a cuestiones de política pública y política industrial y tenían que ver con un conjunto de declaraciones que había realizado la señora vicepresidenta de la Nación en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, las cuales consideré ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo", aseveró, según surge de la declaración a la que accedió Télam

El exministro dijo que sus opiniones "no fueron más que muestras de discrepancias políticas". Foto Victoria Egurza.



En cuanto a sus cuestionamientos en ese off a la adjudicación de la parte de la obra vinculada a las tuberías a la empresa Techint, dijo ahora ante el juez y el fiscal que en ese texto hubo "errores" producto del "apuro" por salir a responder.



"La adjudicación a Techint está justificada en la premura por contar cuanto antes con la obra terminada" con miras al "autoabastecimiento de gas y su exportación", reiteró.



Y aclaró que cuando se refirió a que empresas nacionales podrían hacerse cargo, quiso expresar que eso era posible "a futuro" en base a una visita que había hecho a una fábrica de laminados en la cual le habían dicho que estarían en condiciones de proveer tuberías, pero "en un futuro no cercano".



"Respecto a la firma Techint, no tengo elementos para hablar de direccionamiento", sostuvo el exfuncionario, y sobre la firma Laminados Industriales, agregó: "Yo hice referencia a posibilidades a futuro, que no coinciden con la premura para iniciar la obra del gasoducto Néstor Kirchner, en todo caso, lo que busqué, fue ejemplificar los desafíos de la política industrial vinculados con la política energética".



El fiscal Stornelli quiso saber si mantuvo contactos con el presidente Alberto Fernández, y el exfuncionario le dijo que no volvió a hablar con él luego de las declaraciones públicas en las cuales el primer mandatario expresó su disgusto en relación a sus declaraciones.



Stornelli leyó en la audiencia los dichos del Presidente antes de preguntar y además quiso saber qué relación tenía Kulfas con la Vicepresidenta. Al respecto, el ahora exfuncionario sostuvo que no tenía "mucha" relación y que sobre este tema nunca habló con ella.



Fuentes judiciales evaluaron que con sus dichos bajo juramento de verdad quedó prácticamente descartado la comisión del delito de omisión de denuncia, ya que Kulfas afirmó no haber sabido de ningún delito con la licitación.



Antes de dar por concluida la testimonial, Kulfas hizo uso de la palabra para dejar una definición y señaló: "La construcción del gasoducto Néstor Kirchner es una obra importantísima para el desarrollo del país, permitirá lograr el auto abastecimiento de gas, y a partir de eso, iniciar una etapa de exportación. Es una obra que va a beneficiar a la Argentina, más allá de quienes integran el gobierno y de las diferentes fuerzas políticas. Espero que esta situación no afecte los tiempos de realización de esta obra".



El exfuncionario ingresó poco antes de las 10 al juzgado sin formular declaraciones a la prensa, acompañado por una abogada y otros asesores, pero al momento de prestar declaración lo hizo solo en el despacho, ante Rafecas y Stornelli.



Kulfas se retiró dos horas más tarde por una puerta lateral del juzgado y sin responder preguntas de los periodistas.



La citación



El exministro fue citado para declarar como testigo bajo juramento de verdad en la causa a raíz de un 'off the record' basado en sus declaraciones del viernes a radio AM 750 y difundido desde el Ministerio que presidió hasta la semana pasada vinculado a un supuesto direccionamiento de esa licitación que está en trámite en la actualidad.



Precisamente el juzgado pedirá la entrega del pliego vinculado a la licitación de las válvulas para el gasoducto, que también será analizado junto al de provisión de tuberías y a la obra civil.



Para el próximo lunes 13, a las 12, Rafecas convocó también como testigo al exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, el lunes 30 de mayo.



Sobre este testimonio, el magistrado planea interiorizarse sobre los aspectos técnicos del llamado a licitación que fue en gran parte confeccionada por este testigo, un ingeniero especializado en la materia.



En tanto, el martes de la próxima semana se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto.



Esta audiencia será testimonial y oral, los expertos prestarán juramento de verdad y se concretará en una de las salas de audiencias de los tribunales de Retiro.

Al finalizar, el juzgado prevé subir la grabación a "YouTube", precisaron las fuentes.



El objetivo es que expertos que designen las empresas concurran al juzgado para responder preguntas sobre los requerimientos "técnicos exigidos para la construcción del gasoducto"



Rafecas convocó a una segunda audiencia para el miércoles 15, a las 10, a la que fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires



El contenido del informe 'en off' que el viernes último se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, fue desmentido por la empresa a través de un comunicado.



El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo "una nota carente de conocimiento técnico" y negó que se haya armado "un pliego de licitación a la medida de Techint", por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.