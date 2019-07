En La Plata. Juntos por el Cambio lanzó oficialmente la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que no se ve ni "un minuto gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora" de Buenos Aires y advirtió que en Juntos por el Cambio "no estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto".



"Estamos acá contra viento y marea porque hubo muchos argentinos, una enorme mayoría, que nos animamos a decir basta hace tres años y medio, y fue un camino duro", agregó Macri al presentar en un hotel de La Plata a todos los candidatos del espacio oficialista para distintos cargos en la provincia.



Macri estuvo acompañado por Vidal y el vicegobernador Daniel Salvador, quienes buscarán juntos su reelección en octubre, el candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, los jefes de Gabinete nacional y provincial, Marcos Peña y Federico Salvai, y todos los postulantes de Juntos por el Cambio a intendentes y legisladores bonaerenses.



El presidente aseguró que su gobierno logró hacer girar "el tren que se estrellaba contra la pared" y por eso, remarcó, "el mundo ahora apoya a la Argentina"."Los argentinos, ahora más que nunca, juntos somos imparables", añadió.



El presidente, al sostener que no se veía gobernando sin Vidal en la provincia de Buenos Aires, agregó: "No existe el "aunque sea gano yo". Eso no tiene ningún valor". Advirtió, además que "los ojos de los inversores están puestos en lo que puede pasar en Argentina" con las elecciones de octubre y remarcó la necesidad de "terminar con esa incertidumbre política que hoy existe"."Los que vienen a anunciarme nuevas inversiones, todos empiezan en diciembre, enero, febrero, marzo (del año próximo). Están atentos por eso es importante sacar la incertidumbre", sostuvo.