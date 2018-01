En el Parque Eólico. El presidente recorrió las obras de ampliación del Parque Eólico Rawson, el más grande que existe en el país, en lo que constituyó la primera actividad oficial del 2018.

El presidente argentino, Mauricio Macri, remarcó ayer la importancia de que los gobiernos provinciales administren los recursos con "equilibrio" para no potenciar la situación de endeudamiento que sufre el país y no "obligar a sus hijos y sus nietos a que tengan que pagarla".



"No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nietos la tengan que pagar. Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos de vivir con los recursos que tenemos y todos deberíamos apostar a ahorrar", aseguró durante la visita que realizó al parque eólico Rawson, en la provincia de Chubut.



De esta manera, en el que ha sido el primer acto oficial del año, se refirió al compromiso que establecieron las provincias y el Gobierno central el pasado noviembre con la firma de un "consenso fiscal" entre ambas partes para ordenar las cuentas públicas y poner un límite al gasto público.



"Establecemos leyes que prometen a las provincias y a las ciudades que cada uno puede administrar sus recursos porque son suyos. Lo vamos a hacer con cuidado, con equilibrio", añadió Macri.



La semana pasada, el Gobierno argentino confirmó que Argentina había "sobrecumplido" la meta de déficit fiscal primario del 4,2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2017 y ratificó las metas fiscales para el siguiente período: un déficit primario del 3,2 por ciento del PBI en 2018, del 2,2 por ciento del PBI en 2019 y del 1,2 por ciento del PBI en 2020.



Por otra parte, Macri hizo referencia a la "puesta en marcha" del país que ha realizado la gestión del frente oficialista Cambiemos desde su llegada a la presidencia a finales de 2015 y señaló que, "después de muchos años, estamos creciendo hace 15 meses en forma ininterrumpida".



También destacó las medidas que han implantado desde 2015 y que han potenciado ese desarrollo, como la denominada "ley de reparación histórica", con la que se han "ocupado de nuestros queridos jubilados y ya más de un millón está cobrando lo que le correspondía".



Hace dos semanas, el Parlamento convirtió en ley la polémica reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno entre fuertes manifestaciones sociales, en las que se vivieron episodios de violencia, que denunciaban que los salarios de los jubilados se verán reducidos a largo plazo con el cambio aprobado.



Macri se mostró "feliz" porque, aseguró, 2018 va a ser "un gran año para los argentinos", ya que todo lo que promoverán este año lo harán "trabajando en equipo, con transparencia y diciéndonos la verdad".



El presidente recorrió las obras de ampliación del Parque Eólico Rawson, el más grande que existe en el país, acompañado por el gobernador chubutense, Mariano Aracioni, en lo que constituyó la primera actividad oficial del 2018, luego de haber recibido el año nuevo y pasado una semana de descanso junto a su familia en la localidad neuquina de Villa La Angostura.



"Estoy convencido de que el 2018 va a ser un gran año para los argentinos, que vamos a seguir creciendo", afirmó el mandatario, quien volvió a destacar las leyes sancionadas en las últimas semanas por el Congreso Nacional, como parte del paquete de reformas acordadas entre el Ejecutivo Nacional y las provincias.



En este sentido, Macri remarcó que esas normas constituyen compromisos "para cumplir con cuidado y con equilibrio" la tarea que "nos toca a cada uno de los que administramos recursos como servidores públicos, justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nietos la tengan que pagar".



