Con casi 5.000 muertos en el mundo por coronavirus, pandemia que ahora trasladó su epicentro a Europa, con Italia a la cabeza, Argentina reportó ayer la segunda muerte por Covid-19, mientras la Nación junto a los gobiernos provinciales resolvieron no suspender las clases en ninguno de los tres niveles.

Esta medida divide aguas entre los especialistas ya que los que asesoran al gobierno consideran el mal menor para los niños dentro de la crisis sanitaria, y otros ven en ella "un riesgo innecesario". Además, ayer dos universidades privadas de Mendoza resolvieron retrasar el inicio del ciclo lectivo 2020. Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional decidieron suspender el dictado de clases presenciales, y se sumaron a la misma opción tomada hace dos días por la universidad privada Agustín Maza, la Nacional de Salta, de Entre Ríos, Córdoba, Morón entre otras.

La segunda víctima mortal por coronavirus en el país es un profesor de la sede de Chaco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de 61 años, que murió ayer a las 13.15 en un sanatorio de Resistencia por "una falla respiratoria" a causa del coronavirus. Era un paciente de riesgo ya que tenía una enfermedad crónica respiratoria preexistente (neumonía).

Se trata de César Cotichelli, quien permanecía internado desde el lunes a las 20 horas en el Sanatorio Femechaco, en la ciudad Resistencia y quien estuvo durante 10 días transitando sin saber que portaba el virus Covid-19 hasta que comenzaron los síntomas.

El ingeniero fallecido residía en la ciudad de Resistencia, y luego de ingresar al país el 24 de febrero de 2020, el 5 de marzo registró los primeros síntomas, como diarrea y fiebre. Cotichelli era un hombre muy reconocido de Resistencia que estuvo de viaje por Egipto, Turquía y Alemania.

El parte médico del día del Ministerio de Salud de la Nación también dio cuenta de otros tres casos confirmados de coronavirus en el país, dos en la ciudad de Buenos Aires y el restante en la provincia de Buenos Aires, lo que elevó a 34 la cifra de infectados.

Pese al avance de la enfermedad en el país y la alarma entre los padres, el Comité Interministerial de seguimiento del coronavirus resolvió no suspender las clases en ninguna modalidad porque los niños "no son susceptibles de adquirir la enfermedad y pueden convertirse en efectores de salud en sus familias para multiplicar allí la prevención contra el Covid-19". Aunque el Ministerio de Educación de la Nación ya prepara contenidos virtuales a utilizarse en caso de que se resuelva la suspensión del ciclo lectivo.

"La población infantil no es atacada o es atacada muy poco, no tiene consecuencias. Si están en la calle o en las casas pasan a ser cuidados por los adultos mayores y eso implica un riesgo para esos adultos mayores", remarcó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tras la reunión con los ministros de Educación de los 24 distritos del país.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó que en caso de que en una escuela "haya un caso sospechoso, debe cerrarse por 15 días el aula donde estaba el alumno o docente y en caso de que se confirme coronavirus todo el establecimiento escolar estará en cuarentena".

Y agregó que "en caso de que un docente trabaje en varias escuelas y su caso sea sospechoso, deben cerrarse todas las aulas de las escuelas donde trabaje y si se confirme la enfermedad, la totalidad de las escuelas en la que trabaja".

El ministro de Educación precisó, además, que "estamos trabajando en contenidos virtuales para poner en funcionamiento en caso de que deba suspenderse las clases que estarán navegables a partir del lunes, con el apoyo de la TV Pública, el canal Encuentro, Radio Nacional y Paka Paka".



También la UBA bajó la persiana

La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió anoche suspender las clases presenciales de todas las materias de grado a partir del 16 de marzo próximo y hasta el 30 de este mes, y realizarlas en forma virtual en ese período, debido a la pandemia del coronavirus, informó esa casa de estudios superiores. La facultad destacó en un comunicado que de esta forma evitará "actividades masivas en espacios cerrados" y contribuirá al control de la transmisión de la actual pandemia. Precisó que esta medida no afectará el calendario académico y que "no se modificarán el calendario de parciales y finales". Para ello "se respetará una distribución de alumnos que no supere el 50% de la capacidad del aula" mientras que luego de este período "un comité de expertos reevaluará la evolución de la pandemia e instruirá a las autoridades sobre las modalidades futuras a encarar para los cursos". Debido a esta situación, las autoridades de la facultad encomendaron a las unidades académicas que informen a los estudiantes acerca de la bibliografía recomendada y pongan a disposición de los alumnos material gráfico y audiovisual de libre acceso en la página web de la facultad.

En la ciudad. Cuatro policías de la ciudad de Buenos Aires fueron aislados luego de asistir a un choque con un posible afectado con coronavirus.

> Buenos Aires refuerza las terapias intensivas

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció ayer la incorporación de 1.800 trabajadores de la salud y la habilitación de 200 camas nuevas de terapia intensiva en todo el sistema sanitario provincial, en el marco de las acciones de fortalecimiento tomadas ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

"Agregaremos 200 camas nuevas de terapia intensiva, serán incorporados 1.800 trabajadores de la salud, y elevaremos todos los recursos para fortalecer el sistema de salud". Estas son algunas de las medidas que serán tomadas por la Provincia para hacer frente al avance del coronarias, según lo anunció ayer Gollan, en la sede central de la obra social provincial Instituto Obra Médico Asistencial.

El titular de la cartera sanitaria convocó a los secretarios de salud de los 135 municipios bonaerenses y les informó que "la consigna es aplanar la curva. Por eso las medidas epidemiológicas cambian día a día. Lo importante es que vayamos monitoreando de forma homogénea entre Nación, Provincia y Municipios. El nivel de la atención primaria va a ser vital, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, generar un comité de crisis en cada municipio y establecer una línea directa de contacto".

En este sentido, el jefe del Gabinete de Salud, Salvador Giorgi, presente también en la reunión, detalló que van a conformar un grupo de comunicación directa con los 135 secretarios de salud para tener información diaria y actualizada sobre coronavirus.

Detalló además que "se incrementarán los insumos sanitarios, este año se adelantará y extenderá el período de las becas "IRAB", dispuesta todos los inviernos, para reforzar el personal sanitario frente a las infecciones respiratorias, y se sumarán recursos para el SAME".

Otra de las medidas dispuestas por la Provincia fue la conformación de un Comité de Emergencias, que reúne una vez por semana a todos los ministros de las distintas áreas de Gobierno para estar notificados sobre el avance de esta enfermedad y actualizados con los protocolos sanitarios dispuestos.

La pandemia del coronavirus se afianzó ayer en el centro de la atención mundial, con estados de emergencia declarados en España y Estados Unidos, un salto de 250 muertos en Italia en apenas 24 horas y una cantidad de víctimas mortales que llegó a 4.947 en 123 países, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS contabilizó también un

total de 132.536 contagios en todo el mundo. En Italia se registraron 15.000 contaminados y más de 1.000 muertos.

Télam