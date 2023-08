El asesinato de Morena Domínguez en la localidad de Lanús generó una conmoción social y política que, incluso, provocó la suspensión de los cierres de campaña de los principales precandidatos.

En ese contexto, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández sorprendió con una respuesta que dio esta mañana, al ser abordado por la prensa para hablar sobre este nuevo caso de inseguridad: “No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema. La realidad es que nosotros no participamos y no puedo hablar de lo que no participo”, respondió ante la consulta sobre si había hablado con el intendente de Lanús o con su par provincial.

El funcionario optó por destacar el trabajo que realizaron las fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: “Felicitaciones, porque el trabajo de inteligencia criminal ha sido sumamente efectivo”, resaltó antes de desestimar las especulaciones que se hacen sobre si la celeridad con la que detuvieron a los presuntos responsables del crimen tiene que ver, en un contexto de campaña electoral, con la necesidad de mostrar resultados: “La Policía de la Provincia tiene un muy buen trabajo de inteligencia criminal y esta vez vuelve a dar respuestas, hay que reconocerlo y celebrarlo, pero siempre está en el medio el dolor por la pérdida de la niña”.

Luego, Fernández habló de las responsabilidades del Estado en que no haya un solución a la inseguridad y, en ese aspecto, admitió que “son muchísimas” porque “hace muchos años que hay que darle soluciones a esto”.

En ese sentido, el Ministro de Seguridad amplió: “No es la pobreza la que genera situaciones de este tipo, sino la falta de expectativas. Hemos lidiado con ese tema en el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 y en los gobiernos de Cristina Kirchner”.

Para Fernández, “la catástrofe del 2015 al 2019 (cuando gobernó Mauricio Macri) hizo retroceder muchísimos cuadros” y, por eso, “hay que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada”.

En cuanto a si es fácil resolver la problemática de la inseguridad, Fernández señaló: “Lo que significa la presencia de la droga en estos ámbitos, todo lo que tiene que ver con cercanía con este tipo de sustancias agrava la situación. Los responsables de semejante bestalidad al final de la jornada no sabían ni que había pasado lo que pasó”.