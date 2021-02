El cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, afirmó que esa central obrera "no va a aceptar un techo a las paritarias" porque en esa instancia se desarrolla "el diálogo social por excelencia", en un claro anticipo de la postura que llevarán a la reunión del próximo miércoles, donde sindicalistas y empresarios hablarán sobre precios y salarios, convocados por el Gobierno nacional.



"No vamos a aceptar un techo a las paritarias. Las paritarias son el diálogo social por excelencia. Es una valor social y cultural muy importante de nuestro país", dijo Daer a través de su cuenta de Twitter..



El Gobierno Nacional convocó para el miércoles próximo a los representantes de los trabajadores y los empresarios para dialogar sobre precios y salarios, según informó ayer la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, al término del encuentro de gabinete económico en Casa de Gobierno.



Por su parte, Todesca Bocco, remarcó hoy que el Gobierno nacional "no intervendrá en las paritarias", al explicar el alcance de las reuniones convocadas para la semana próxima con sindicatos y empresas.



"Si queremos una recuperación de la economía, tenemos que apostar a una recuperación del salario", ya que el "60% del PBI se explica por el consumo privado", afirmó la funcionaria en diálogo con radio Diez.



En ese sentido, la vicejefa de Gabinete remarcó que desde el Gobierno "no vamos a interceder en las paritarias", pues son "un proceso definitivo, una instancia democrática" en la cual se discuten los aumentos salariales "y las circunstancias especiales particulares de cada sector".



Señaló que en las reuniones convocadas para la semana próxima con sindicatos y empresarios se expondrán "lo que vemos en materia económica, y juntos veremos cómo están las variables".



Todesca Bocco reconoció el deterioro de los salarios contra la inflación de los últimos años, y subrayó que "la recuperación tiene que ver con la dignidad y la vida de las familias".



Agregó que la inflación "no es un tema sencillo que se resuelve con una solución mágica o un antídoto", sino que "es un problema macroeconómico de relación entre variables".



La vicejefa de Gabinete adelantó que "hay una idea de convocar al Consejo del Salario Mínimo, vital y móvil", pero evitó dar precisiones que están en manos del Ministerio de Trabajo.