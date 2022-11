La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que no tiene previsto disculparse con el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien amenazó durante un acto que compartieron en La Rural.

“¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contestó Bullrich al ser entrevistada por Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“Felipe Miguel considera que fue una actitud violenta”, acotó el periodista.

“Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”, contestó Bullrich.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse al lunes 24 de octubre. Ése día, Bullrich encaró a Miguel, hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, y lo atacó con dureza: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

Miraban atónitos otros dirigentes importantes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, que había llegado hasta allí para la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”.

Miguel se sorprendió por la frase de Bullrich. “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo.

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó.

Rodríguez Larreta y Bullrich están enfrentados en el PRO porque ambos pretenden competir por la Presidencia en 2023.