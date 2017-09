En Rosario. Distintas organizaciones y ciudadanos acompañaron ayer la tradicional ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles se manifestarán hoy en distintos puntos del país para reclamar la "inmediata aparición con vida" de Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de su desaparición, el 1 de agosto pasado, luego de un operativo realizado por la Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut.



¿Dónde está Santiago Maldonado?, la consigna que resuena en las calles fue la elegida por Sergio (hermano del artesano desaparecido) para convocar a la jornada de protesta que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo (ciudad de Buenos Aires), donde a partir de las 17, se realizará un festival artístico con diversas actividades, según organismos de derechos humanos. El pasado 11 de agosto también hubo una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo por Maldonado.



En un breve video colgado ayer en las redes sociales, Sergio Maldonado agradeció a "todos por apoyarnos" en la denuncia de lo que tanto la familia como los organismos de derechos humanos consideran una "desaparición forzada" del joven de 28 años en manos de la Gendarmería.



Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora son algunos de los convocantes. El reclamo por la "inmediata aparición con vida" se replicará en La Plata, Córdoba, Catamarca, Esquel, El Bolsón y Rosario, entre otras ciudades.



Vecinos y referentes de derechos humanos marcharon ayer en la ciudad natal de Santiago Maldonado, en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de su aparición. La marcha que se realizó en la localidad bonaerense de 25 de Mayo estuvo encabezada por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Los vecinos marcharon a Plaza Mitre de la localidad y reclamaron la "aparición con vida" de Maldonado. Antes de la movilización escucharon una disertación de Cortiñas y Pérez Esquivel en la sede municipal sobre desaparición forzada de personas.



Ayer, la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, fue eje de una movilización y reclamo en la glorieta de Plaza San Martín sobre la aparición con vida de Santiago Maldonado.



En declaraciones televisivas, el fiscal regional de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, confirmó que Santiago Maldonado también es buscado en Chile, donde Interpol reportó que "a la fecha no ingresó ningún cuerpo" con sus características, y dijo que el domingo levantarán el secreto de sumario en la causa que investiga su desaparición. Bellver informó que las manchas de sangre halladas en un camión de Gendarmería en El Bolsón corresponden a un animal. El fiscal federal de Comodoro Rivadavia dijo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que "todavía no hay una cosa fuerte que me diga: "Llamemos a indagatoria a alguien"" y sostuvo que el domingo se levantará el secreto de sumario en la causa.



La Oficina Central Nacional de Interpol en Chile, en tanto, envió a la sede de Argentina una circular en la que informó que "en el marco de nuestra cooperación y dando respuesta a vuestra solicitud, se informa que se realizaron las consultas en las morgues de la zona sur de Chile, donde a la fecha no ha ingresado ningún cuerpo con las características del ciudadano argentino".



"No obstante hemos dejado la solicitud en las morgues y diferentes entidades con la finalidad nos den aviso en caso de realizar el hallazgo de algún cuerpo con las características de Santiago Maldonado", sostuvo el informe difundido por fuentes del caso.



La hipótesis del ataque

El fiscal regional de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, manifestó que ‘sería un poquito más fuerte‘ la hipótesis que relaciona el caso con el ataque con cuchillo del puestero Evaristo Jones contra un encapuchado el 21 de julio, pero afirmó que se trabaja ‘en todas sin descartar ninguna, porque lo que nos interesa a nosotros es encontrar al señor Maldonado‘.



En tanto, el fiscal general de Esquel, Carlos Díaz Mayer, confirmó que se encontraron dos perfiles genéticos en las muestras tomadas en un puesto de estancia atacado el 21 de julio en Chubut y se investiga si alguno pertenece a Maldonado.



‘Ya se le dio copia al Juzgado Federal de Esquel del resultado del análisis que se obtuvo hace unos días. Es una de las posibilidades, es una de las líneas investigativas‘, sostuvo en declaraciones a radio Nacional respecto del hecho ocurrido en el campo El Retamo, perteneciente al grupo italiano Benetton. Díaz Mayer manifestó que tras el ataque no hubo ‘ninguna persona que haya ingresado a ningún hospital o lugar de atención pública tanto en la provincia de Chubut como en la zona aledaña‘.