Nueve de cada diez conductores no le dan prioridad de paso a los peatones en la ciudad de Buenos Aires, los "usuarios más vulnerables del sistema de tránsito" que representan el 33% de las víctimas fatales por accidentes en la vía pública en la misma urbe, según datos difundidos por la organización Luchemos por la Vida en la víspera del "Día Internacional del Peatón". "Los peatones somos los usuarios más vulnerables del sistema de tránsito: no tenemos carrocería que nos proteja, tenemos un tamaño pequeño y poco visible para los conductores de vehículos y, obviamente, sufrimos graves lesiones en caso de atropello", dijo Alberto Silveira, presidente de la organización. "Porque no tenemos que olvidar que, y hablo por ello y me incluyo en el grupo, todos somos peatones en algún momento del día", agregó. Silveira explicó que en virtud de "la fragilidad del peatón", la legislación internacional y también la argentina "establece que los vehículos deben darle la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada"