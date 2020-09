El ministro de Salud, Ginés González García, y su par bonaerense, Daniel Gollan, presentaron hoy en el partido bonaerense de Florencio Varela las nuevas pruebas de antígenos para coronavirus que permitirán obtener el resultado en 15 minutos y con un costo inferior a los test PCR, para mejorar el rastreo y aislamiento de casos, aseguraron en una conferencia de prensa.



"Esta herramienta permitirá fortalecer el programa DetectAr, facilitará el aislamiento de los casos confirmados y contribuirá a aliviar la tarea de los laboratorios de biología molecular de las jurisdicciones", dijo González Garcia, al encabezar un acto en la sociedad de fomento Chacabuco junto a Gollan y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.



El titular de la cartera sanitaria destacó que "esta nueva tecnología se suma a otras cinco similares que se están desarrollando y que van a permitir realizar los testeos en el mismo lugar de los operativos, haciendo más eficaz el programa DetectAr, que es nuestra principal herramienta de diagnóstico".



El Ministro aseguró que "estas primeras muestras tuvieron para nosotros un costo aproximado de 400 pesos cada una, mientras que los test PCR tradicionales tiene un valor cinco veces superior".



"Si bien esta tecnología no reemplaza al testeo PCR, es muy importante para el diagnóstico inmediato. Por eso este lunes se lanzó una licitación para comprar 500 mil de estos test, además de los que cada una de las jurisdicciones va a incorporar", aclaró.



Respecto de la situación sanitaria, Ginés sostuvo que "todos queremos poder disfrutar de la primavera y tener vacaciones este verano, por eso es muy importante que cumplamos con todos los protocolos y medidas sanitarias de prevención".



"No se va a poder pensar en nuevas aperturas si no tenemos una reducción de los casos", advirtió.



Por su parte, Gollan aseveró que "disponer de una herramienta de estas características va a darle mucha más potencia a los operativos de búsqueda en el territorio y sobre todo a tomar medidas de aislamiento más eficaces porque hasta ahora las personas tenían que esperar el resultado del testeo que venia del laboratorio y durante esa espera no eran aislados".



El funcionario resaltó que "estamos trabajando para controlar esta pandemia pero todavía falta mucho".



"Es verdad que en los últimos 10 días hemos visto reducirse la ocupación de camas de terapia y camas de internación con pacientes de Covid-19, pero para poder pensar en nuevas aperturas o pensar que la situación mejora tenemos que poder registrar al menos tres semanas consecutivas de reducción sensible en la cantidad de contagios", explicó el ministro bonaerense.