La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció nuevos requisitos para ser beneficiario de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), a través de la Resolución 17/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial.



La PUAM se puso en marcha en 2016, beneficia a mayores de 65 años que no tienen empleo, no cobran jubilación ni están en condiciones de jubilarse, y representa el 80% del haber mínimo, es decir, actualmente son $8.328.



A partir de la nueva resolución, la Anses realizará una evaluación socioeconómica en base a los ingresos del solicitante, consumo de tarjetas de débito y crédito, y patrimonio. Los ingresos brutos anuales percibidos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación no podrán superar en promedio los límites vigentes para el derecho a la percepción de la asignación familiar.



Se tendrán en cuenta en este análisis, los sueldos brutos en relación de dependencia, haberes previsionales brutos y los ingresos declarados en el Impuesto a las Ganancias y el rango de Ingresos Brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.



Además, los gastos y consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito no podrán superar en más del 30% los ingresos calculados. La manifestación patrimonial del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrá superar cuatro veces el importe anualizado del Ingreso Bruto.



La titularidad de bienes registrados en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios tampoco deberán superarlo en 1,5 veces. No podrán tener titularidad de bienes en los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil, y en el caso que los tuvieran en los registros de la Prefectura Naval Argentina, no podrán ser embarcaciones de más de nueve metros de eslora. Actualmente hay 120.000 beneficiarios de la PUAM, pero por tratarse de beneficios ya otorgados no son revisables en base a estos nuevos requisitos. Télam