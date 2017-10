El hermano del fallecido Santiago Maldonado criticó el llamado "oportunista" del presidente Mauricio Macri a la familia luego de que reconocieran el cuerpo del artesano.

"Nos llama dos días antes de las elecciones... es muy burdo, me da asco, me parece patético", disparó Sergio Maldonado en el canal TN, minutos después de que a través del mismo medio el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijera que el jefe de Estado había hablado con la mamá de la víctima.

"No me llamó, mandó un mensaje", aclaró Sergio. "Quiso llamar a mi vieja diciendo que se solidariza pero mi vieja no está emocionalmente para atender un llamado", enojado.

"Me parece muy perverso, muy bajo; yo estoy llorando a mi hermano", señaló Maldonado, quien más temprano había reconocido el cuerpo de Santiago en la morgue por sus tatuajes.