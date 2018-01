José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, fue liberado tras ser beneficiado con la excarcelación en un fallo dividido de la Cámara Federal porteña. Este viernes deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para notificarse sobre su nueva situación ante la justicia.

"Estoy contento, no voy a hablar de la causa. Habría que ver el tema de las prisiones preventivas, porque no están bien manejadas, pero no solamente por esta causa", fueron sus primeras palabras ante la prensa. "Fue una experiencia difícil, pero la pasé bien", agregó.