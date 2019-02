Luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara su excarcelación, José María Núñez Carmona, socio del ex vicepresidente Amado Boudou, se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la causa Ciccone. La detención la ordenó el Tribunal Oral Federal N°4.

Por el caso de la imprenta, en el que Boudou también se encuentra preso, Núñez Carmona fue condenado a cinco años y 6 meses de prisión. Se lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Días atrás, el socio del ex funcionario había hablado sobre su posible detención: "Ya estoy preparado para volver a la cárcel. Estoy tranquilo y tengo tranquilidad de conciencia porque sé que esto es político. No cometí ningún delito". Aún no se sabe a qué cárcel irá, pero todo indica que será Ezeiza.