"Estoy preparado por si debo volver a prisión", sostuvo José María Nuñez Carmona hace cinco días, dos días después de que su amigo, el ex vicepresidente Amado Boudou fuera llevado nuevamente a la cárcel de Ezeiza. Como a su socio y el exdueño de la imprenta Nicolás Ciccone, la cámara de Casación le revocó la excarcelación y deberá cumplir la condena de cinco años y medio de cárcel por el caso Ciccone.

La decisión de los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal llegó después del descargo de Matías Molinero, abogado defensor de Nuñez Carmona, quien pidió que se rechace el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para revocar la excarcelación de su cliente.

La semana pasada, Molinero resaltó que la condena a Nuñez Carmona no está firme al haber sido apelada, por lo que su cliente debería permanecer en libertad al menos hasta que ese fallo sea revisado. "La condena, no firme, no puede ser suficiente para analizar el riesgo de entorpecimiento o de fuga de mi defendido", sostuvo el letrado, durante la audiencia.

Tras la anulación de la excarcelación, el expediente del amigo del ex vicepresidente vuelve al Tribunal Oral Federal 4 que se prevé ordene su detención y vuelva a quedar detenido. La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

"Me pude haber fugado 30 veces y no me fugué", dijo Núnez Carmona ante los jueces, al terminar la apelación al fallo que le concedió la excarcelación en la causa Ciccone, por la que ya fue condenado en primera instancia a cinco años y seis meses de cárcel. El acusado señaló además que nunca tuvo "influencia ni poder residual", y remarcó, al borde del llanto, que está al cuidado de su madre de 91 años, por lo que pidió que no se le revocara la excarcelación.

Al igual que Boudou, Núñez Carmona había sido detenido el 7 de agosto pasado, cuando lo condenaron, porque el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.

Sin embargo, en diciembre, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez Ariel Lijo en la segunda causa vinculada con Ciccone, el abogado de Núñez Carmona volvió a reclamar su libertad por entender que los supuestos riesgos se habían extinguido, y el TOF 4, que había modificado su integración por el reemplazo de uno de sus miembros, se la concedió. Su excarcelación, como la de Boudou, fue apelada por la UIF y también por la Oficina Anticorrupción.

Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haber participado de maniobras que supuestamente permitieron a Boudou quedarse con Ciccone Calcográfica a través de testaferros.