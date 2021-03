En una maratónica sesión de 20 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer a las 7 de la mañana al proyecto de ley que exime de pagar Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos brutos (124.000 pesos netos). La iniciativa que modifica ese tributo ahora debe ser aprobada por la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley de reforma de Ganancias comenzará a tratarse mañana en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y podría convertirse en ley dentro de diez días, el próximo 7 de abril.

Así lo anticipó el senador oficialista Carlos Caserio (Córdoba), presidente de Presupuesto y Hacienda, quien le confirmó a medios nacionales que la intención es que, a más tardar, este miércoles se firme dictamen favorable a la iniciativa.

"El martes (por mañana) a las 12.30 vamos a reunir a la comisión. Me parece que, como no tiene inconvenientes, vamos a sacar dictamen. Si no es el martes, será el miércoles", aseguró.

De esta manera, el proyecto del oficialismo obtendría dictamen favorable antes de los feriados por la Semana Santa y quedaría en condiciones de ser llevado al recinto la semana siguiente.

La iniciativa se aprobó ayer por 241 votos que fueron aportados por el oficialista Frente de Todos y Juntos por el Cambio, entre otros.

Se abstuvieron tres diputados de Juntos por el Cambio: Luciano Laspina (PRO), Facundo Suárez Lastra (radicalismo) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Para mañana se espera una reunión de comisión de senadores para avanzar con el tema.

El proyecto aprobado por Diputados exime del tributo a los trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos brutos. La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos (165.000 pesos), no puede tener otros ingresos distintos a la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se reintegrará el dinero que se ha descontando de los salarios de enero, febrero y marzo y se excluirá del cálculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

El reintegro promediará los 7.893 pesos y llegará al poco más de un millón de contribuyentes del gravamen que trabajan bajo relación de dependencia con el sueldo de abril.

Para un trabajador soltero sin hijos que gana 110.000 pesos brutos, en abril recibirá 4.974 pesos de devolución por el primer trimestre.

Ayer por la mañana, Diputados dio media sanción a la reforma de Ganancias con cambios de último momento que se incorporaron sobre el final de la sesión. En la votación en particular del proyecto de Ganancias se incorporó como ganancia de la cuarta categoría "las asignaciones mensuales y vitalicias de presidentes y vicepresidentes de la nación".

También se acordó incluir el pedido del diputado Facundo Moyano para sumar a los recolectores de residuos patogénicos a la prórroga de la exención de Ganancias en horas extras como lo está el personal de salud afectado por la pandemia de coronavirus.

Además, se autorizó al Ejecutivo a modificar el tope de 173.000 pesos, durante el año fiscal 2021, si llegase a quedar desactualizado como consecuencia de las paritarias. En el proyecto original se estimaba que el Ejecutivo tuviera la potestad de determinar deducciones especiales para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos.

Los cambios y las exenciones

La iniciativa que ahora pasa al Senado contempla que los gastos de guardería para niños de hasta tres años no paguen Ganancias hasta un tope anual de 67.000 pesos.

También que se duplique la exención por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de 78.833 pesos, y se elimine el tope de edad.

Los bonos productivos no pagarán Ganancias hasta un tope del 40 por ciento de la ganancia. Se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados. Se permitirá la deducción por concubino, cualquiera fuera su sexo.

La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación, no pagará el Impuesto a las Ganancias.

Se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región. Los trabajadores que cobren entre 150.000 y 173.000 pesos pagarán Ganancias, pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecerá las deducciones a fin de evitar grandes diferencias entre quienes deben tributar y los que están exentos.

Monotributo

Diputados dio media sanción al proyecto para realizar cambios en la ley de Monotributo, que busca actualizar los topes de cada categoría (todavía se mantienen vigentes los del año pasado) y crear un "puente" para aliviar el paso al régimen general a contribuyentes.