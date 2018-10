El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a los excolaboradores de Cristina Kirchner, Daniel Alvarez, Raúl Copetti y Roberto Sosa, así como al jardinero Ricardo Barreiro, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.

La misma resolución adoptó sobre Fabián Gutiérrez, con prisión preventiva que no va a cumplir porque es considerado "imputado colaborador".

En tanto, el exsecretario de Justicia, Julián Álvarez, recusó al juez Bonadio, al presentarse en declaración indagatoria en el marco de la causa. Fuentes judiciales informaron a NA que el exfuncionario fue citado tras ser mencionado por el exsecretario de Obras Públicas José López en su declaración como "arrepentido" en la causa.

"La organización de La Cámpora era atípica, (Andrés) Larroque, Julián Álvarez, y (Eduardo) De Pedro tenían peso, Máximo lo manejaba más con el teléfono y Axel Kicilloff si bien estaba dentro del grupo lo veían como un técnico, pero tenía mucha más llegada a Cristina", según surge de la declaración de López.

Ante Bonadio, Álvarez no declaró, sino que lo recusó porque el juez lo denunció a él por su desempeño como consejero de la magistratura. Ante la prensa, el exfuncionario kirchnerista dijo que prefería no hablar de la causa porque no conoce los detalles de la misma.

Fuente: Ámbito