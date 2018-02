La diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, presentará este jueves en la Justicia una denuncia contra el sindicalista Hugo Moyano y su familia en la que pedirá la intervención de la obra social del gremio y de algunas empresas del líder camionero. Según la Legisladora, los aportes obligatorios de los conductores de camiones destinados a la salud terminarían en el bolsillo del sindicalista.

—Sabés que no me alcanza la plata. Me tenés que aumentar la cápita. Y traeme flan con dulce de leche—, le dice a Hugo Moyano. Esa es la frase incorporada en la ampliación de la denuncia por defraudación Ocaña llevará a Tribunales, según indica el Infobae.

Se trata de una licencia literaria que se tomó la diputada de Cambiemos para explicar de manera coloquial cómo el dinero de la obra social del camionero termina en manos de las empresas que maneja su esposa.

El escrito de 20 páginas, al que accedió el medio nacional, sugiere incluso la existencia de maniobras de lavado, y solicita al juez Claudio Bonadio que ordene la intervención tanto del ente de salud como del conglomerado de firmas vinculadas al gremialista.

Según la investigación de Ocaña, "Iarai –la gerenciadora de los sanitarios- es la nave insignia y principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos" a favor del clan Moyano.

La firma mostró año tras año un ostensible crecimiento. Pasó de facturar 130.352.804,05 pesos, en 2009, a 413.654.985,48 pesos, en 2014, su último ejercicio conocido. Iarai tiene registrados préstamos, inversiones, compras de inmuebles y también de otras sociedades, como por ejemplo el 50% de las acciones de la agencia de seguridad Las Marías.

Para la funcionaria, este flujo de fondos, que se presenta como parte de un proceso de capitalización, esconde el traslado de dinero de la obra social a los bolsillos de Moyano.

Sospecha que lo mismo ocurre con Dixey ¿Por qué? Porque adquirió tres inmuebles de 7001,09 metros en Parque Leloir, en cuya dirección fijó domicilio particular la propia Zulet.

Dixey es otra empresa de la familia que se expandió a la velocidad de un rayo. Sólo entre 2009 y 2013 los ingresos por ventas pasaron de 6.821.345,08 pesos a 62.660.996,41 pesos. Nada mal para una compañía multi-rubro, que provee desde ropa de trabajo hasta servicios administrativos, informáticos y de carpintería.

En la denuncia también hay un capítulo dedicado a Aconra. La firma, cuya principal actividad es la construcción, registra un crecimiento fenomenal, y eso que se vincula exclusivamente con la obra social y la mutual de los camioneros.

Los balances son categóricos. De los 54.177.065,16 pesos facturados por ventas en 2009 pasó a 157.538.276,16 pesos cinco años después. El boom le permitió adquirir varios inmuebles.