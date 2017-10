Graciela Ocaña. Es uno de los nombres fuertes en la lista de candidatos. El Defensor del Pueblo se elige con los votos de los dos tercios de las Cámaras del Congreso, por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelegido.

La Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo cerró las postulaciones para Defensor del Pueblo de la Nación y recibió una veintena de candidaturas, entre las que se encuentran la diputada electa por Cambiemos Graciela Ocaña, el fiscal federal José María Campagnoli, el exdiputado nacional de la UCR Manuel Garrido y el economista Matías Tombolini.



El plazo para presentar las candidaturas venció el viernes y, a partir de esta semana, la comisión, presidida por la senadora macrista Marta Varela, comenzará a definir entre uno y tres postulantes, cuyos dictámenes llegarán al recinto.



De acuerdo con la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo debe ser designado con los votos de los dos tercios de los legisladores presentes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.



Todo indica que por el momento la definición llevará su tiempo, dado que de hecho la ley no marca un procedimiento estándar para la selección del nuevo Defensor del Pueblo de la Nación.



Entre los veinte postulantes figura Ocaña, recientemente electa como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, cuya candidatura fue apadrinada por el senador oficialista correntino Pedro Braillard Poccard. También aparece en la lista el economista Tombolini, quien no logró ingresar a la Cámara baja como diputado del Frente 1País por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Manuel Garrido, exdiputado nacional por el radicalismo, fue auspiciado por sus excolegas Margarita Stolbizer, Alejandro Grandinetti y Victoria Donda, aunque esta última retiró su respaldo hace tres días.



La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió postuló al fiscal federal José María Campagnoli, uno de los espadachines y cara visible de la lucha de una parte de la Justicia, que mantuvo viva la causa del exfiscal de la AMIA, el fallecido Alberto Nisman.



También quieren llegar a la Defensoría del Pueblo el exdiputado peronista por Córdoba Humberto Roggero, apadrinado por los senadores Miguel Pichetto (FPV) y Roberto Basualdo (Cambiemos); Héctor Polino, con el respaldo del Partido Socialista, y la ex ministra de Educación del gobierno de Carlos Menem, Susana Decibe, con el apoyo del correntino Braillard Poccard.



Otros candidatos son el diputado kirchnerista Remo Carlotto, respaldado por sus colegas Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso, entre otros; María José Lubertino, propuesta por la senadora entrerriana del FPV, Sigrid Kunath; Angel Amor, por el senador peronista salteño Rodolfo Urtubey, y José Ramos, propuesto por el diputado justicialista Felipe Solá. Por su parte, la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, postuló al activista piquetero Juan Grabois; los senadores kirchneristas José Alperovich, Juan Pais y Beatriz Mirkin, a Alfredo Dato; los diputados peronistas Luis Beder Herrera y Pablo Kosiner, entre otros, a Oscar Romero, y los macristas Alvaro González, Miriam Juárez y Gustavo Martínez Campos a Alejandro Nato.



Adriana Manetti se autopostuló; Gilberto Alegre cuenta con el apoyo de la diputada massista Graciela Camaño; su par Jorge Sarghini fue propuesto por Sergio Massa y Marco Lavagna; Juan José Brockel por el senador socialista Jaime Linares, y la senadora peronista por San Luis, Liliana Negre de Alonso, fue propuesta por

Adolfo Rodríguez Saá.



Vacante desde 2009



El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación está vacante desde hace más de ocho años, desde la renuncia de Eduardo Mondino, el 23 de abril de 2009. Según informes, la Defensoría no inicia desde 2012 acción alguna ni participa en calidad de amicus curiae o como tercero en ningún juicio.