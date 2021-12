La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Ofelia Fernández presentó este miércoles un proyecto de ley para que el protector solar sea considerado como medicamento.

El proyecto presentado busca que el Gobierno de la Ciudad y las obras sociales garanticen el expendio de protector solar gratuito. Así lo reconoció Fernández en su Twitter: “¿Las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?”, escribió junto al emoji de una rata.

La joven legisladora difundió el proyecto a través de sus redes sociales, con un video en el que aparece junto a la influencer y cosmetóloga Daniela López, más conocida como “Dadatina”.

Junto al hashtag #LeyProtectorSolar, Ofelia remarcó que el protector solar debe ser presentado como “un medicamento para la prevención de enfermedades” y no como algo “estético”.

Críticas a las obras sociales y al Gobierno de la Ciudad: el video en el que Ofelia Fernández pide que el protector solar sea gratuito

El video comienza con “Dadatina” advirtiendo que “el cáncer de piel es el cáncer más común entre los seres humanos” y que por eso el protector solar debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola”.

“Se puede prevenir sin necesidad de irse a una cueva para siempre. Hay que usar protector solar, que no se usa para que no te quemes o para que no te arda la piel después de un día de playa. Tampoco tiene como objetivo conseguir broncearte de una manera más estética”, agrega.

Luego irrumpe Ofelia Fernández, haciendo hincapié en el valor del protector solar: “Aún siendo así de indispensable, es un producto que está cada vez más y más caro, con precios muy por encima de la inflación y ni hablar del aumento de los salarios”.

Acto seguido, la legisladora del Frente de Todos apuntó contra las obras sociales: “Lo consideran algo estético y de esta forma logran no hacerse cargo de un descuento o de su cobertura. La salud pública no garantiza su acceso gratuito”.

“Por eso, Ofelia y Dadatina armamos el proyecto Sol BA en la Legislatura, para que el Estado garantice el expendio de protector solar gratuito en distintos puntos de la Ciudad, al alcance de quienes lo necesiten. La salud es un derecho y todos deberían poder cuidarse aunque no puedan pagarlo”, explicaron.

Cómo es el proyecto que presentó Ofelia Fernández

El primer artículo del proyecto explica que el objetivo es “desarrollar acciones de difusión, concientización y prevención del cáncer de piel desde una perspectiva integral de la salud, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental”.

De esta manera, la iniciativa presentada por Ofelia Fernández insta al Gobierno de la Ciudad a “distribuir de manera gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor”.

“Hay que concientizar a toda la sociedad respecto de los riesgos de la exposición solar excesiva, articular con el Ministerio de Educación e Innovación a los fines de difundir y realizar acciones de prevención en establecimientos educativos, y garantizar campañas de concientización y entrega de fotoprotección en la vía pública y redes sociales durante todo el año”, exige el proyecto.

Finalmente, ofrece una variedad de distintas funciones:

Garantizar el acceso gratuito a la protección solar de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de piel así como las tasas de quemaduras solares (especialmente entre los/as más jóvenes).

Fomentar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de la fotoprotección.

