El proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI obtuvo en la noche de este miércoles un amplio respaldo político en torno al dictamen que se firmó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que será puesto a consideración del cuerpo en una sesión especial solicitada para mañana a las 14.



El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores.



El dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 de las firmas habilitadas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas.



La definición del acuerdo se terminó de sellar con una reunión en Casa Rosada en la que el presidente Alberto Fernández recibió de manos del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el principio de consenso al que había arribado con sus pares de otros bloques.



A la espera del resultado de esa instancia, el plenario de las comisiones que analizaba el tema desde las 14 pasó a un cuarto intermedio entre las 20 y las 22.30.



El proyecto se destrabó cuando el oficialismo de Diputados accedió a resumir el texto en un solo articulado centrado en el aval al acuerdo; una solicitud en la que coincidían JxC, el interbloque Federal y Provincias Unidas, las tres principales bancadas opositoras.



El FdT accedió a que quedaran exentas del respaldo legislativo las metas trazadas por el Ministerio de Economía para cumplir con ese acuerdo, ya que. según la coincidente posición opositora, esa "no es materia parlamentaria".



A partir de ese acuerdo, finalmente el artículo central del proyecto quedó redactado de la siguiente manera: "Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas' a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación de los vencimientos del 'Acuerdo Stand By' oportunamente celebrado en 2018 y apoyo presupuestario".



Además, se agregó en ese artículo que "el Poder Ejecutivo suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento en lo establecido en el párrafo precedente", en reemplazo del proyecto original que avalaba el programa económico trazado por el Ministerio de Economía.



Durante la jornada de hoy, la tercera en el análisis del proyecto, se realizó el debate interno de los diputados, tras haber escuchado entre el lunes y el martes las explicaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y los testimonios de empresarios, sindicalistas y gobernadores.



En el marco de los discursos, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó la importancia de avanzar en el dictamen favorable al proyecto que avala el acuerdo con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aunque admitió que "no tenemos nada que festejar".



"Nunca dijimos que esto soluciona el problema pero abre una ventana de tiempo en la que no tendremos que hacer ningún tipo de pago hasta el segundo semestre de 2026, es decir hasta más de la mitad del próximo gobierno que se elija en 2023", dijo Heller, al abrir el plenario de comisiones.



En ese marco, aseveró que "nos molestan las revisiones que el acuerdo trae aparejado", y agregó: "Sentimos desprecio por lo que representan las políticas del Fondo, como dijo el Presidente, pero tenemos la responsabilidad de gobernar y esa deuda existe y ese compromiso existe".



Como anticipo del clima constructivo, al comienzo de la reunión el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, sostuvo: "Venimos a debatir, no venimos a descalificarlos", y destacó la "diversidad de las miradas que se expresaron" en la discusión.



Por Evolución Radical, el diputado Alejandro Cacace señaló que "el problema de la Argentina es que no genera confianza a nivel internacional ni en los mercados como para poder financiar su propio Gobierno, y esta es una gran diferencia con el resto de los países con déficit fiscal".



La republicana Laura Rodríguez Machado, al momento de su discurso antes del cuarto intermedio del debate en comisión, aseveró: "No compartimos este acuerdo, no solamente porque no coincidimos, sino porque nuestra gestión hizo todo lo contrario a los parámetros que proponen".



Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto expresó que "la oposición tiene que ser responsable porque lo que hoy hagamos va a repercutir en la vida de muchos argentinos. Somos oposición y no nos pueden pedir que nos hagamos cargo de un programa económico de un gobierno del que no somos parte, sino que somos opositores".



Nicolás del Caño, de la izquierda del FIT, aseveró: "Esto que fue para la fiesta de los grandes empresarios, para la fuga de capitales, y está el listado de los empresarios que fugaron, lo va a tener que pagar el pueblo. Pero vamos a ser miles para rechazar este acuerdo con una gran movilización".



Por su parte, los interbloques Federal y Provincias Unidas centraron su actividad de la jornada en presentar sendas iniciativas para proponer que el proyecto se concentre en un solo artículo, escindiendo el programa económico del aval al acuerdo.



"El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que Argentina no entre en default", señaló Alejandro "Topo" Rodríguez, presidente del interbloque Federal, en referencia al proyecto original que luego fue modificado.



Por su parte, Agustín Domingo, de Juntos Somos Rio Negro en Provincias Unidas, puso como ejemplo una de sus diferencias con el llamado programa económico: "Las medidas que prevé el Gobierno nacional en materia de subsidios eléctricos no corrigen las inequidades existentes".