El Gobierno oficializó este martes el acuerdo con el Club de París mediante el cual se diferirán los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos.



A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 286/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”.



Dicha postergación regirá “hasta la existencia de un nuevo acuerdo marco”, fruto de una negociación del país con las autoridades del Club y sus 16 países integrantes", o, en su defecto, "hasta el 30 de septiembre de 2024", fecha máxima otorgada por el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



De todas formas, el objetivo del Gobierno es alcanzar una renegociación con las autoridades del Club de París y los países acreedores para un nuevo esquema de repago "antes del 30 de junio de 2022", plazo fijado en la última visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Paris.



El nuevo acuerdo, en el que se incluirán nuevas condiciones de tasas de interés, plazos e incorporación de los US$ 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021, reemplazará al entendimiento firmado en mayo de 2014.



Asimismo, el decreto faculta al Ministerio de Economía a realizar pagos parciales de la deuda a los países acreedores del Club de París, “en un monto equivalente al que se realice en el marco de otros compromisos bilaterales con terceros estados” y “respetando la proporcionalidad en el pago entre los acreedores nucleados” en el Club.



"El objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio", detallaron anoche fuentes oficiales a Télam.



En ese sentido, el decreto de hoy señala en sus considerandos que el Poder Ejecutivo “viene llevando a cabo negociaciones con los acreedores nucleados en el Club de París” buscando su compatibilidad con “la sostenibilidad de la deuda pública argentina, la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básicos”.



La Argentina debía afrontar el 31 mayo de 2021 un pago cercano a los US$ 2.450 millones en los términos del Acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un periodo de gracia de 60 días. Sin embargo, el 22 de junio de 2021, el ministro Guzmán anunció haber llegado a un entendimiento con el Club para obtener un puente de tiempo que permitía a la Argentina no caer en default y continuar con la negociación.



Aquel entendimiento quedó sellado a través del Decreto 412/2021, en el que el Gobierno fijó un diferimiento del Acuerdo Marco y los Acuerdos Bilaterales suscriptos con los países nucleados en el Club de París hasta el 31 de mayo de 2022.



Desde entonces se realizaron dos pagos, el 28 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022 por un total de US$ 430 millones en concepto de capital, que estuvieron en concordancia con los desembolsos que se efectuaron a otros acreedores bilaterales, mientras avanzaban las negociaciones con el FMI.



Según consta en el anexo del Decreto 412/2021, la Argentina debe renegociar el pago de cerca de US$ 2.500 millones que adeuda a 24 agencias y bancos de 16 países: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.

Fuente: Télam