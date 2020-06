La ciudad bonaerense de Olavarría pasó los primeros dos meses y medio de cuarentena con apenas tres casos de coronavirus confirmados. En los últimos dos días, sin embargo, ese número se elevó a 33 y el intendente, Ezequiel Galli, anunció que el municipio, que empezaba a prepararse para nuevas flexibilizaciones, deberá en cambio volver a Fase 1 y reforzar el aislamiento.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?”: el jefe comunal de Olavarría acompañó con esa seguidilla de preguntas retóricas una encuesta en sus redes sociales con dos opciones: “Sigamos aislados” o “Basta de aislamiento”. La primera opción ganó con el 57% de los votos y ese mismo día se confirmaron los primeros cuatro casos del brote de la Ciudad, por lo que, en las respuestas a su tuit, el intendente de Juntos por el Cambio recibió varias críticas.

“Una vez que el virus empiece a circular, en algún momento vamos a tener que volver a salir con los cuidados necesarios. No podemos estar eternamente en aislamiento”, expresó Galli en una entrevista con Infobae este fin de semana. “Cuánto tiempo más estaremos en situación de encierro, hay que sostener el sistema de salud -que no colapse- pero en algún momento vamos a tener que pasar de la cuarentena administrada al contagio administrado porque uno no vislumbra que en el corto plazo vaya a aparecer la vacuna”.

Este sábado por la noche, sin embargo, Galli habló en conferencia de prensa junto al secretario de Salud del Municipio, Germán Caputo, e informó que con la confirmación de 21 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, la Ciudad volverá a Fase 1 por una semana, desde este lunes hasta el 15 de junio inclusive.

“Ayer confirmamos 12 nuevos casos y hoy tenemos que anunciar un total de 33 casos, en pocas horas confirmamos 21 casos nuevos y la razón es concreta: hubo encuentros familiares, hubo asados, hubo cumpleaños, hubo eventos sociales y allí se produjeron los contagios”, se lamentó y aseguró que esa situación fue confirmada por las autoridades sanitarias locales a pesar de que los pacientes ocultaron las violaciones a la cuarentena.

"Los 21 casos nuevos confirmados tienen nexo directo y contacto estrecho con 7 de los 12 casos, porque 5 de ellos se encuentran en el hotel. Estos nuevos casos tienen que ver con fiestas de cumpleaños y asados que se llevaron a cabo entre cinco familias. Costó recabar la información, porque al ser indagados en los cuestionarios realizados por personal de salud han mentido mucho, por lo que es probable que tengamos nuevos casos”, aseguró Galli. “La cuarentena estricta nos permitirá que no circule el virus mientras seguimos buscando el nexo epidemiológico”, señaló además el doctor Germán Caputo, que explicó que hay dos focos principales de contagio en la ciudad.

“Pasar de fase no se trataba de esto, pasar de fase era respetar las nuevas condiciones para poder seguir transitando una cuarentena organizada y controlada. Pasar de fase no era levantar la cuarentena, pasar de fase requería de la responsabilidad de todos los vecinos de Olavarría”, agregó. "La cuarentena volverá ser lo que fue en un inicio. En otras palabras, debemos volver a empezar”.

Esta resolución implica el cierre de la totalidad de los establecimientos comerciales e industriales del Partido de Olavarría, a excepción de supermercados, farmacias, ferreterías, provisión de garrafas y leña; así como también aquellos vinculados a la industria de la alimentación, higiene personal y limpieza, entre otros.

Además es obligatorio el uso del barbijo y todas las actividades exceptuadas que atiendan al público lo harán de 8 a 16 horas, de acuerdo a un cronograma por finalización de DNI, exceptuando farmacias, veterinarias, estaciones de servicio, venta de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios y servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

También se refirió a la circulación en redes sociales de la información personal de los pacientes positivos. “Es vital confirmar que esas informaciones no son oficiales y de ninguna manera ninguna autoridad política o sanitaria puede circular esa información”, remarcó. "Ayer se filtraron datos muy sensibles. Está en manos de la justicia la investigación para determinar quién fue el responsable”.

De los 33 casos confirmados, de acuerdo al último parte oficial, dos se encuentran en terapia intensiva, dos en la Sala COVID, tres curados y el resto continúa bajo seguimiento médico en sus hogares con buen estado general. Por el momento, informaron, el número de personas con aislamiento preventivo o sospechosas de haber contraído el virus en Olavarría sigue ascendiendo por lo que se esperan novedades en los primeros días de esta semana.