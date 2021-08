El fiscal federal Ramiro González pidió desestimar el planteo de inconstitucionalidad de una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez sobre el decreto presidencial que impuso el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.



Es en la causa que investiga si el presidente Alberto Fernández, la primera dama y otros nueve imputados violaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que estableció la cuarentena estricta al participar de una fiesta VIP en la quinta presidencial de Olivos, en provincia de Buenos Aires. El festejo fue el 14 de julio de 2020.



Stefanía Domínguez, invitada y amiga de Yañez, había presentado un escrito a través de su abogado Mauricio D"Alessandro. Tras el rechazo del fiscal ahora quien define es el juez Sebastián Casanello.



El jueves, el fiscal González formalizó la imputación contra el mandatario por haber participado del cumpleaños de Fabiola Yañez, lo que supone el incumplimiento de un decreto que él mismo firmó y que prohibía las reuniones sociales. González imputó también a nueve invitados a la fiesta por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.



Minutos antes de conocerse la imputación por el Olivosgate, ese mismo jueves, el Jefe de Estado se había presentado ante la Justicia por esta causa "por derecho propio y sin abogado". El Presidente reclamó que la denuncia sea desestimada: "ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material", afirmó el mandatario.



El defensor Mauricio D"Alessandro atacó los decretos por contener materia penal -una facultad reservada al Congreso-, por las restricciones a la posibilidad de circular libremente de los ciudadanos y por no existir "necesidad" en los términos de la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia.



El fiscal dijo que la Corte Suprema de Justicia viene otorgando validez constitucional a esa atribución del Poder Ejecutivo de dictar este tipo de decretos y determinar el contenido de las medidas que no pueden ser violadas, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.



Con respecto a las restricciones a circular libremente por parte de los ciudadanos, manifestó que "se advierte que el aislamiento dispuesto constituye una restricción a la libertad ambulatoria y al derecho de reunión". Pero dijo que "la restricción a derechos fundamentales" está fundada en razones de salud pública.



"Los decretos cuestionados cumplen con todos los recaudos previstos" en la Constitución Nacional, manifestó González.



El abogado D"Alessandro planteó que Stefanía Domínguez pensó que estaba permitido asistir a la fiesta de cumpleaños de Yañez, pero el fiscal señaló que no es esta vía del recurso de inconstitucionalidad el camino para sostener que la conducta de la joven abogada no puso en riesgo el bien jurídico protegido la salud pública , ya que no se pudo determinar que ninguna de las personas que participaron en la reunión haya estado contagiada. Ante este argumento, que es el mismo que alega Alberto Fernández, el fiscal prefirió no adelantar opinión en este incidente que abordará en la causa principal.



El plazo de todas las partes para contestar el planteo de inconstitucionalidad vence hoy y desde entonces el juez Sebastián Casanello estará en condiciones de resolver el incidente que se abrió por la presentación que hizo la semana pasada la defensa de Domínguez.



El abogado había sostenido que la conducta de la abogada y asesora Stefanía Domínguez "encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como por caso la libertad de reunión".

El turno de Alberto

Queda aún por resolver un planteo del presidente Alberto Fernández, a través del cual solicitó su sobreseimiento y sostuvo que no hubo delito cometido en aquel cumpleaños del 14 de julio del año pasado. El fiscal debe resolver esta semana frente a ese asunto y después lo harán los demás integrantes del expediente.

224 fallecidos y 5.358 infectados

Otras 224 personas murieron y 5.358 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 111.607 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.178.889 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 2.713 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 45% en el país y del 46,5% en la Área Metropolitana de Buenos Aires.



El total de inoculados asciende a 42.260.571, de los cuales 27.873.340 recibieron una dosis y 14.387.231 las dos.



Un 27,52% (1.475 personas) de los infectados de ayer (5.358) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 5.178.889 contagiados, el 94,01% (4.869.104) recibió el alta y 198.178 son casos confirmados activos.

EEUU completa su salida de Afganistán

El último soldado norteamericano salió ayer de Afganistán, dejando el país en manos de los talibanes tras la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, que acabó en una humillante derrota para la primera potencia y sus aliados occidentales.



"El último avión C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto" a las 19H29 GMT, declaró el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa.



"Aunque se completó la evacuación militar, continúa la misión diplomática para asegurar más ciudadanos estadounidenses y afganos elegibles que quieran irse", agregó el jefe del Comando Central de Estados Unidos a cargo de Afganistán.



El militar, citado por las agencias de noticias AFP y ANSA, dijo que "desde el 14 de agosto, durante un período de 18 días, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123.000 civiles del Aeropuerto Internacional Hami Karzai".