El diputado nacional Alfredo Olmedo sufrió un percance en la provincia de Salta mientras protagonizaba un acto de bendición en una iglesia evangélica de la provincia. En un registro de video se lo puede ver junto a decenas de fieles durante la ceremonia cuando, de pronto, el escenario se desplomó.

"No van a poder borrar la memoria de tu nombre de esta Nación. No van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta Nación y no se van a meter con nuestros hijos porque nosotros nos levantamos como leones y como leonas para defender a nuestros hijos", recitó el orador dentro de la iglesia, mientras Olmedo escuchaba las palabras con sus ojos cerrados y con las manos de numerosos fieles apoyadas sobre su cuerpo.

"En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, bendecimos a este varón y a todos aquellos que lo acompañarán en este camino y en este proceso. En el poderoso, glorioso y soberano nombre de Jesús, lo bendecimos y establecemos tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén", cerró el pastor evangélico su discurso.

Unos segundos después, mientras el diputado se abrazaba y se saludaba con algunas de las decenas de personas que estaban a su lado, se escuchó que uno de los presentes gritó "¡Viva la patria!". Y sucedió lo inesperado: el escenario se desplomó y cayeron todas las personas cayeron al suelo.

"Mucho peso, mucho peso", dijo uno de los presentes, mientras el micrófono de la ceremonia se encontraba todavía abierto.

A lo largo de las últimas semanas, Olmedo inició una suerte de carrera presidencial, de cara a las elecciones nacionales para el 2019. Estimulado por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el dirigente salteño se autoproclamó como la versión argentina del flamante mandatario recién electo en el país vecino.

Uno de los pilares en su estrategia fue el de demostrar una unión con la corriente evangelista. Tal fue así que acudió a la Iglesia Universal de su provincia para ser "bendecido" en sus aspiraciones presidenciales y mostrarse unido a la corriente evangélica.

Hasta el momento, Olmedo no hizo declaraciones sobre el percance sufrido y, en principio, no hubo heridos a raíz del incidente acontecido.