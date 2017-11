Entrevistado por Animales Sueltos (América TV), Suárez también hizo referencia a aquella frase expresada por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la que CFK afirmaba que el "Caballo" era su sindicalista favorito.

"A mi nunca me dio una prebenda, yo no tenía relación ni con la mesa grande ni la chica. Nunca tuve relación cercana. Dijo eso (Cristina) porque le hice el favor de llevarle el barco a Angola. A De Vido lo conozco pero de militante. Después de que quedé preso, nadie levantó un teléfono", dijo.

"No estoy dispuesto a pagar por la prisión domiciliaria porque soy inocente y porque no tengo la plata. Yo soy un trabajador decente que cobraba un sueldo importante. No tengo ninguna deuda con la AFIP, todo lo que tengo a mi nombre está declarado. No tengo propiedades, todo estaba a nombre del SOMU", se defendió.

Entre lágrimas, Suárez dijo estar convencido de que lo van a matar y se mostró con miedo por lo que le pueda pasar a su familia.

"Estoy condenado a muerte por el juzgado, por el juez. Yo sé que mi familia corre peligro afuera y yo también corro peligro acá adentro. No quiero estar más en manos de este juzgado. Me van a matar. Por mí no tengo miedo, pero por mi familia sí", aseguró.