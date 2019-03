Ventaja. Gutiérrez (al medio) fue reelecto ayer con una ventaja superior a trece puntos. En segundo lugar, el candidato de Cristina. Cambiemos, tercero.

Neuquén, la primera provincia del país en elegir gobernador este año, seguirá siendo conducida por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).



Ocurre que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, del MPN, se aseguró su reelección anoche al cosechar el 38,83 por ciento de los votos en los comicios provinciales, en los que obtuvo más de 13 puntos de ventaja sobre el candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, el expiquetero bendecido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Con el 84,31 por ciento de las mesas escrutadas, y una tendencia irreversible, Rioseco obtenía el 25,42 por ciento de los votos. El tercer lugar quedaba para el candidato de Cambiemos (la alianza oficialista que gobierna el país) e intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio ‘Pechi‘ Quiroga, quien sacaba el 16,12 por ciento.



Detrás de ellos se ubicaba el exgobernador y candidato por la Democracia Cristiana, Jorge Sobisch, que obtenía el 10,10 por ciento de los sufragios válidos emitidos.



Según los datos oficiales, la participación en la elección alcanzó el 78,42 por ciento del padrón electoral. Quiroga fue el primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones: ‘Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura‘.



Después de que se conocieran los primeros resultados, Horacio ‘Pechi’ Quiroga, el candidato por Cambiemos, sostuvo: ‘El responsable de ser tercero soy yo, no involucra en nada al presidente de la República’ Mauricio Macri.



Al conseguir la reelección, el gobernador de Neuquén y presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Omar Gutiérrez, retuvo la hegemonía del partido, que gobierna de forma ininterrumpida desde hace casi 60 años esa provincia patagónica.



Gutiérrez, nacido en la ciudad de Neuquén hace 51 años, cursó la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Comahue, profesión que le permitió acceder desde su juventud a diferentes cargos en el gobierno provincial.



Afiliados y simpatizantes el MPN salieron a festejar la victoria en la vereda del búnker partidario, ubicado sobre la avenida Olascoaga, en la capital de Neuquén, apenas fueron publicados los primeros datos de los comicios, que ya daban a Gutiérrez con una amplia ventaja sobre Rioseco. El color azul del MPN inundó el escenario callejero con banderas y papelitos, y con militantes saltando y cantando.



Detrás de los cuatro más votados se ubicaron el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Raúl Godoy (3,63 por ciento); Mercedes Lamarca, del Movimiento Libres del Sur (2,93) y Alejandro Vidal, de Iguales (1,20). Casi medio millón de electores, entre argentinos y extranjeros, estuvieron habilitados para elegir ayer los cargos a gobernador y vicegobernador de Neuquén, además de diputados provinciales.

