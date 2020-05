Once provincias tuvieron menos de 50 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y avanzan en la reconstrucción de una nueva normalidad junto con Formosa y Catamarca, distritos a los que la enfermedad nunca llegó, según se desprende del último parte epidemiológico elaborado y difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.



Catamarca y Formosa siguen siendo las provincias sin casos positivos registrados de coronavirus, por lo que varias actividades fueron exceptuadas del aislamiento: buena parte de los comercios funcionan con normalidad, aunque siguen rigiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios.



En esos distritos están autorizadas las actividades deportivas individuales e incluso las reuniones familiares los fines de semana; además de que bares y restaurantes, hoteles y gimnasios están abiertos en Catamarca.



Detrás de ellas, San Juan y Chubut comparten un segundo lugar con apenas cuatro casos de coronavirus desde que la pandemia llegó al país.



En el caso de San Juan, dos pacientes permanecen internados y otros dos fueron dados de alta, por lo que se fueron permitiendo en los últimos días algunas actividades recreativas y deportivas, las reuniones familiares de hasta 12 personas, el comercio en horario reducido y los shoppings, aunque los bares y restaurantes siguen atendiendo exclusivamente por delivery.



Por su parte, en Chubut, con el mismo número de casos, también se puede hacer deporte y visitar a la familia, además de que volvió la actividad en hoteles, solo para quienes están en la provincia por cuestiones laborales, y también los shoppings pero no los restaurantes.



En Jujuy y La Pampa también fue mínima, de momento, la presencia del coronavirus ya que cada una de esas provincias apenas registró cinco personas contagiadas, según el parte epidemiológico nacional de esta mañana.



Por eso, en la provincia del norte, donde el último caso fue el de una persona repatriada desde Perú, las autoridades consideran que no hay circulación del virus y autorizaron la apertura del turismo interno, solo para los habitantes jujeños, además de la flexibilización en restaurantes, shopping, actividades comerciales y productivas.



Por su parte, y con 50 días sin nuevos casos de coronavirus y su consecuente flexibilización en el aislamiento, los pampeanos hoy pueden ir a comercios y peluquerías como también trabajar en el sector del empleo doméstico, profesionales liberales y la obra pública y privada, mientas la actividad industrial está habilitada en un 80 por ciento y se permiten las caminatas y algunos deportes.



Salta, por su parte, tiene hasta hoy solo siete casos positivos desde marzo (4 recuperados y 3 que siguen internados) por lo que se flexibilizaron la gastronomía, el comercio, la actividad física al aire libre, la administración pública y judicial, la construcción privada.



El gobernador Gustavo Sáenz anunció que esta semana trabajará para la aprobación de los protocolos y el pedido de autorización a la Nación para la reapertura de los gimnasios, y detalló que desde el 1 de junio se habilitará el turismo interno.



En San Luis, desde la llegada del virus a la Argentina, se registraron en total 11 casos positivos y todos se recuperaron, por lo que el Comité de Crisis decidió profundizar la flexibilización de algunas actividades y, a partir de hoy, se pueden realizar bautismos, casamientos, reuniones especiales, actividades físicas y deportivas de hasta 4 personas, el dictado de talleres culturales, clases artísticas en domicilios y los espectáculos en la modalidad de presencia en automóvil.



Por su parte, en Santiago del Estero y según la información que centraliza el Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 22 casos positivos de coronavirus en total, de los cuales 15 ya fueron dados de alta, por lo que se permitió la apertura de comercios, peluquerías y centros de estética, así como la obra pública, privada y el mantenimiento para el hogar.



Misiones se mantiene en ese mismo rango con 23 días sin nuevos casos confirmados de Covid-19 y un total de 25 infectados en lo que va de la pandemia, por lo que el gobernador Oscar Herrera Ahuad comunicó en las últimas horas a través de twitter que pone a "disposición de los intendentes la apertura de establecimientos de actividad física, deportes individuales y acondicionamiento técnico/físico de deportistas", aunque estas flexibilizaciones no incluyen salir a correr en la costanera de Posadas ni el uso de bicicletas.



En Entre Ríos, ya se encuentra funcionando el 90% de la actividad industrial provincial, con unos 30.000 puestos de trabajos activos, y un 75% del rubro comercios y servicios, afirmó el gobernador, Gustavo Bordet, ya que la provincia lleva 13 días sin nuevos casos, con 29 confirmados de los cuales 24 ya se recuperaron.



Por su parte, Tucumán, con dos nuevos casos positivos de coronavirus informados esta semana, llegó a un total de 47 (28 pacientes recuperados, 15 permanecen activos y 4 fallecieron) mientras funciona la obra pública y privada, la actividad industrial y azucarera, el comercio, galerías comerciales y los shoppings.



Finalmente, Santa Cruz se encuentra en el borde con 49 casos positivos de coronavirus registrados en total que ya están dados todos de alta, por lo que varias actividades fueron volviendo al trabajo, incluyendo restaurantes y confiterías, además de peluquerías.



El único lugar de la provincia que tiene circulación libre para todos los vecinos y donde las personas pueden realizar actividades deportivas individuales es la ciudad de El Calafate.