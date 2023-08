A poco más de dos horas de haber cerrado los comicios en todo el país, en el búnker del precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, había optimismo a partir de las primeras proyecciones con las que contaba su espacio, que lo colocaban peleando por el primer lugar.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del partido, aunque por el momento no hay datos oficiales, el economista estaría sacando alrededor de 2 millones de votos, por lo que estaba a poca diferencia de quien se encontraba liderando el podio en estos momentos.

El dirigente opositor estaba esperando los resultados finales en una de las habitaciones del Hotel Libertador, ubicado sobre la avenida Córdoba al 690, en pleno centro porteño, acompañado por su hermana y jefa de campaña, Karina.

Al lugar ya llegaron también varios de los otros precandidatos del frente, como Ramiro Marra, que compite por la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Juan Nápoli, que encabeza la lista a senadores en la provincia de Buenos Aires, y Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que hacen lo propio en la boleta de diputados.

No obstante, solamente Marra habló ante los medios de prensa que se encuentran en el búnker y se mostró cauto al evitar hablar de números provisorios, aunque sí denunció el robo de boletas del espacio en algunas escuelas y cuestionó el sistema de elecciones concurrentes que se implementó este año en la ciudad.

En sintonía con él, el propio Milei se expresó al respecto, al compartir en su cuenta de Twitter un mensaje que publicó el economista Darío Epstein: “En un país normal las boletas no se roban, las urnas no se cambian, los telegramas no se adulteran. Cuando dicen que es culpa de LLA porque no tiene fiscales es lo mismo que naturalizar el delito. Robar boletas es ilegal. Y 100.000 fiscales es un gasto que muy pocos pueden pagar”, señaló.

El precandidato presidencial pasó la noche en el hotel y por la mañana bajó a desayunar junto a su hermana para, cerca del mediodía, dirigirse a la Universidad Técnica Nacional (UTN), donde emitió su voto, y posteriormente regresar a la habitación.

“Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”, dijo al salir del establecimiento.

Aunque tiene conocimiento de los resultados preliminares, que algunos consideran que es irremontable, principalmente gracias a los votos que consiguió en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, donde estaría bien posicionado, por el momento no salió a hablar.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, recién cuando se conozcan los resultados oficiales, seguramente pasadas las 21:00, el líder de La Libertad Avanza dará un discurso en un atril que ya se encuentra preparado en el salón de prensa del hotel.

De manera oficial, a una hora y media de finalizada la elección, el 0,70 por ciento del padrón fue escrutado. Son los primeros resultados del escrutinio provisorio de las elecciones nacionales PASO. Las primeras mesas que llegaron al centro de cómputos fueron de Córdoba y Chaco pero ya hay de todo el país, informaron a Infobae fuentes que trabajan en el escrutinio. Entre ellas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, los distritos donde se esperan las mayores demoras.