El anuncio del presidente Macri de llevar adelante una serie de reformas estructurales, como la responsabilidad fiscal, la generación de empleo y la calidad institucional, cayó bien en los distintos sectores locales que serán parte clave en la discusión planteada por el mandatario nacional. Y si bien los consultados indicaron que las medidas son necesarias, todos afirmaron que deben ser tomadas con cautela, más si hasta el momento no hay detalles de cómo se van a implementar, qué puntos abarcarán y cuándo se pondrán en marcha.



El mensaje presidencial no tuvo reparo en el oficialismo local y, como era de esperarse, fue apoyado por la oposición. Tanto el vicegobernador, Marcelo Lima, presente en el Centro Cultural Kirchner, como el senador electo Rubén Uñac, hablaron de esperar los detalles de cada una de las propuestas presidenciales. En el frente Cambiemos local, Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres destacaron la convocatoria a todos los sectores involucrados. Mientras que en el sector empresarial, a través de Hugo Goranzky, presidente de la Unión Industrial, se mostraron conformes con las reformas planteadas por el Presidente, ya que era un pedido del sector. Para el caso de los trabajadores, Eduardo Cabello, titular de la CGT, apoyó la iniciativa de Macri de plantear la necesidad de mejorar las obras sociales sindicales y el blanqueo del trabajo no registrado (ver Protagonistas).



La posición de San Juan dentro de las reformas planteadas por Macri no será menor. El Presidente viene teniendo buen diálogo con el gobernador Uñac y sus legisladores serán necesarios a la hora de aprobar las propuestas que recaerán en el Congreso. A su vez, el sanjuanino ha ganado su peso en el tablero nacional, lo que le da margen a la hora de discutir propuestas. El resultado de las elecciones del 22 de octubre, donde el frente Todos pasó la barrera de los 50 puntos, puso a Uñac en el escenario nacional por ser uno de los pocos distritos donde el PJ resultó victorioso. Con esos números, el Gobernador fue uno de los gestores, por segunda vez, de la convocatoria a sus pares provinciales en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En total fueron 17 los representantes provinciales, del PJ y de otros sellos, que decidieron unir propuestas sobre temas clave como el presupuesto 2018, la reforma tributaria y el fondo del conurbano, que serán tratados en el Congreso.



Uñac viene sosteniendo que el poder real en el país está en la Liga de Gobernadores del PJ y desde el oficialismo nacional entienden que será necesario acordar con ellos para aprobar cada una de las iniciativas.



Para el caso de San Juan, los actuales diputados venían teniendo votaciones dispares en cada uno de los proyectos que el macrismo envió al Congreso, pero tras las PASO, el panorama cambió y los representantes locales, excepto José Luis Gioja, vienen respondiendo a los lineamientos de Uñac. Eso quedó demostrado en la última votación en la Cámara baja, donde se trató la destitución del exministro kirchnerista Julio De Vido. Entre los legisladores que representan al oficialismo local, todos, incluso Daniela Castro, bajaron al recinto y aprobaron el desafuero, mientras que el único que no lo hizo fue Gioja.



En el Senado, el caso es similar, ya que luego del 10 de diciembre, las bancas que tiene el justicialismo con Ruperto Godoy y Marina Riofrío serán ocupadas por Rubén Uñac y Cristina Lopéz de Abarca.

La discusión por las reformas planteadas por Macri será clave en la reunión con los mandatarios provinciales el 9 de noviembre.

Los protagonistas

MARCELO LIMA - Vicegobernador

"La convocatoria me pareció positiva, pero esto recién es el primer paso y amerita un debate profundo. Todos estos son temas importantes y que nos preocupan a todos. Ahora hace falta que se concrete un acuerdo. Muchos de los puntos planteados por el Presidente, equilibrio fiscal, presupuestario y económico, San Juan los viene cumpliendo hace tiempo. Además, también hemos reducido impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos para el sector agropecuario e industrial. Nosotros podemos exhibir realidades que otros no pueden. Macri habló de los poderes Legislativos y también podemos decir porque somos unos de los más económicos del país."

ROBERTO BASUALDO - Senador reelecto

"Es el momento de implementar reformas: ver cómo se crea más trabajo, cómo se elimina la corrupción, cómo todo se hace transparente, cómo se hace para que la Justicia funcione mejor. Es el desafío. Y que también haya un marco de igualdad. Por ejemplo, los senadores de la provincia de Buenos Aires ganan cuatro veces más que los senadores nacionales y se jubilan con un monto siete veces mayor y a los 50 y pico de años. Por otro lado, los empresarios también tienen que hacer sus esfuerzos, el costo argentino es muy caro, por el Estado y por los empresarios. Todos tenemos que poner un poco y colaborar: sindicatos, Gobierno y empresarios".

HUGO GORANSKY - Presidente de la UISJ

"La baja de la carga impositiva y de los aportes patronales la venimos reclamando permanentemente. Somos cautos, pero optimistas con respecto al mensaje del Presidente. Es muy importante detectar los problemas y ponerse a trabajar, a dialogar y no pelear. Las reformas estructurales van a tener que salir con acuerdos de la oposición. Y también hay que hablar con los gremios. Estamos pidiendo una reforma impositiva que nos permita ser más competitivos. Además, que se saquen todos los impuestos distorsivos que hacen que nuestros productos sean gravados de una manera distorsiva y que no podamos acceder al mercado interno y externo".

EDUARDO CABELLO - Secretario General de la CGT

"Hoy encontrás obras sociales sindicales con una cantidad mínima de afiliados y que no logran dar un buen servicio y prestación, por eso lo que plantea el Presidente es bueno y hay que llevarlo adelante. Deja una buena idea de lo que puede formarse y lo que puede venir en beneficio para los trabajadores. Con la reforma laboral lo que tenemos que ver es el escrito y cuál va a ser el espíritu que le quieren dar. No se pueden seguir haciendo anuncios y hay que sentarse ministerio por ministerio para concretarlo. Todo el movimiento obrero está capacitado para llevar adelante las discusiones. Políticamente, hemos visto a otro Macri, con otra postura y más fortaleza".

EDUARDO CÁCERES - Diputado nacional reelecto

"Hoy (por ayer) nació una nueva Argentina, fortalecida en el diálogo y en el "sí se puede". Cada día damos un paso más hacia un país previsible, que construya las bases sólidas para el futuro que tanto queremos y que hemos demostrado que es posible si estamos juntos como hoy, con todos los sectores involucrados. Reformar el país es darle las alas que necesita para volar en el mundo de hoy. El cambio va en serio, comenzó y crece cada día más. Y como dijo el Presidente, vamos por un país en el que la corrupción sea intolerable, a la que hay que combatirla. Juntos vamos a cambiar la realidad de la Argentina".

RUBÉN UÑAC - Senador electo

"Creo que todos coincidiremos en que los temas que ha tocado el Presidente son de extrema importancia y, por ello, brindar una opinión que pueda ser mal interpretada me parece un riesgo innecesario. A pesar de eso, hay dos cuestiones que parecen positivas, pero que hay que afinar: primero que nada, el llamado a todos los sectores. Y a su vez, que los actores de cada uno de esos sectores hayan respondido democráticamente al llamado. Si bien es un buen paso el del Presidente, también habría que destacar que los gobiernos provinciales de la oposición, como el nuestro, antepone las obligaciones institucionales a las rivalidades políticas".