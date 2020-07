[HOLDOUTS] Juez Loretta Preska ordena a la Rep Argentina abonar USD 224,2 millones a 2 fondos por bonos en default y no reestructurados en 2005 y 2010:

- Attestor Master Value: USD 67,9 millones

- Trinity Investments: USD 156,3 millones

- No especifica si se abonará con reservas pic.twitter.com/UlrADMIwWS