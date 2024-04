El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros.

El magistrado busca obtener todo tipo de documentación relacionada con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.

Hasta ahora no se conocen mayores precisiones sobre dónde se realizan los allanamientos para no entorpecer la investigación. Pero no es la primera vez que el juez dispone este tipo de medidas: a comienzos de marzo, allanaron los domicilios particulares y comerciales del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker cercano a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el delito de administración fraudulenta.

La investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas.

La causa penal analiza el entramado de contrataciones opacas con el rubro seguros. Se desnudó una estructura que funcionaba dentro de la Anses y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.

Los 20.000 millones de pesos, consta en la denuncia de la abogada Silvina Martínez, es lo que le “paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.

A su vez, Nación Seguros subcontrató a otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, la Justicia ahora pone la lupa sobre un broker, que habría percibido comisiones tres veces mayores a la del mercado: 17%: unos 300 millones de pesos mensuales.

Ahora, el juez quiere contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado que suscribieron contratos de seguro y que se regían bajo la normativa que habilita la figura de los intermediarios.

Durante los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, Nación Seguros estuvo a cargo de Pagliano, un amigo de la juventud de Fernández que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Este vínculo y un posible tráfico de influencias se encuentra bajo análisis por parte de la justicia federal.

Con los allanamientos que ya fueron realizados y los dispuestos este viernes se busca esclarecer el rol como intermediarios de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

También el juzgado busca determinar si este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. Se habla de más de 800 millones de pesos que se habrían volcado a este circuito presuntamente ilegal y que es objeto de la investigación penal.