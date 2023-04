La Justicia determinó que quedara procesado por el mismo caso. El exganador de “Gran Hermano” había sido detenido hace 10 días.

De acuerdo al fallo, el productor de Telefe fue considerado “prima facie autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años”.

La decisión judicial ordena la inmediata libertad del acusado “que se hará efectiva desde su lugar de detención con los alcances y restricciones impuestos en los considerandos”, indicó el escrito al que accedió TN Show.

La causa

La situación en la que está acusado puntualmente Corazza, y por la que quedó procesado, se remite al año 2001 época en la que el productor ya era famoso por haber ganado Gran Hermano.

De acuerdo a la denuncia, avalada por el procesamiento actual, Corazza le habría mostrado los genitales a un menor dentro de un auto, cerca de la plaza Miserere. En uno de los vehículos viajaba el supuesto líder de la banda. Tanto Angelotti como Mermet se negaron a declarar, en una primera instancia, al igual que el mediático.

En el momento en el que Corazza expuso su situación ante la Justicia, negó cualquier tipo de vinculación con los demás acusados. “Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, aseguró, en ese momento.

El caso significó una revolución mediática, Telefé despidió al productor que trabajaba en Gran Hermano y, a la vez, desembocó en otra resonante causa: la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual contra Jey Mammón.