Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep); la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la CTA Autónoma y el Frente Milagro Sala realizaron hoy una masiva concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social, en una acción conjunta de protesta para repudiar "el ajuste del FMI y reclamar una solución ante el problema alimentario" que atraviesa al país, según se anunció desde ese sector.



Se trató de una convocatoria amplia, conformada por organizaciones que se referencian en la izquierda y movimientos sociales afines al oficialismo, que lanzarán hoy "un plan de lucha conjunto" para pedir aumentos de las asignaciones, el pago de un bono o aguinaldo y "la normalización" de las provisiones de los alimentos que reciben los comedores y merenderos.



"En esta enorme movilización popular quiero unir mi voz al grito de las madres y padres trabajadores de los 10 millones de niños, niñas y adolescentes empobrecidos por la criminal política económica y social que impuso el FMI ¡Ningún argentino sin pan!", expresó en su cuenta de Twitter Juan Grabois, referente de la Utep y precandidato presidencial por el Frente Patria Grande.



Las agrupaciones se concentraron en distintos puntos del centro porteño y confluyeron alrededor de las 10 de la mañana frente a la sede de Desarrollo Social, ubicada en avenida 9 de Julio y Belgrano, lo que generó en buena parte de la jornada grandes complicaciones para el tránsito vehicular en el centro porteño.



La convocatoria masiva imposibilitó el tránsito en toda la extensión de la avenida e interrumpió incluso la circulación de colectivos por el Metrobus. Cerca de las 13.30, comenzó la desconcentración.



El referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, destacó que fue una marcha "multitudinaria" que logró "una unidad sin precedentes".



"Hay organizaciones sociales que son partidarias del gobierno nacional y sin embargo están acá", afirmó el dirigente, quien volvió a cuestionar duramente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.



Desde ayer por la tarde, los grupos que forman parte de la UP y que integraron la Marcha Federal Piquetera mantuvieron un acampe y vigilia en la Plaza de Mayo, que se extendió hasta esta mañana.



Desde la histórica Plaza marcharon hoy hacia el Obelisco, para luego movilizarse hacia la cartera de Desarrollo Social.



Por su parte, la UTEP se movilizó a la Avenida 9 de Julio en su intersección con Belgrano, en tanto que las agrupaciones nucleadas en el FOL se congregaron en el Monumento al Trabajo, ubicado en el cruce de las avenidas Paseo Colón e Independencia, desde donde marcharon al Ministerio para visibilizar sus demandas.



Asimismo, señaló que la novedad es la unidad con la UTEP: "La unidad es la novedad, hasta ahora salíamos (a marchar) y la ministra decía que eramos extorsionadores. Bueno, se está llenando de extorsionadores la 9 de julio, más de un centenar de compañeros salieron a luchar".



La coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, por su parte, indicó: "Esta Marcha Federal deja en evidencia la terrible situación que padece cada uno de los compañeros y que, cuando la panza suena y hay hambre en el territorio, salimos todos".



Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, solicitó la intervención con "carácter de urgente" de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se lleve adelante una "mesa de diálogo" y consideró "inaceptable" que se vulneren los "derechos de los más chicos" ante la posibilidad de que participaran en el acampe y protesta.



"Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar", expresó la ministra en un hilo publicado en Twitter, titulado: "Con los chicos en el acampe no".



La ministra exigió a la Unidad Piquetera y a su principal dirigente, Eduardo Belliboni, acordar "una forma de manifestación que evite el acampe de los niños y niñas en las protestas" al considerar que, de esta forma, "no hay diálogo posible".