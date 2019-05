Oscar Parrilli, el exsecretario de la presidencia, no descartó que la expresidenta Cristina Kirchner se siente a dialogar con Mauricio Macri, luego de que el presidente la convocó a que participe del acuerdo de diez políticas públicas a largo plazo con el que busca llevar tranquilidad a los mercados.

El texto enviado por el Gobierno nacional detalla los diez puntos clave del acuerdo y fue enviado a Kirchner así como a gobernadores, empresarios, sindicatos y otras figuras políticas como Roberto Lavagna, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, y Daniel Scioli. "Desde ya que estamos abiertos a escuchar agregados o aportes que usted considere que refuercen el mensaje de previsibilidad que podemos dar, ya que esto implica el inicio de una conversación abierta", concluye la carta.

“Cristina siempre ha hablado con todo el mundo, nunca se ha negado a hablar, cuando fue gobierno lo recibió -por Maurcio Macri- en más de una oportunidad”, dijo Parrilli este martes en declaraciones radiales cuando lo consultaron sobre si la actual senadora se sentaría a dialogar con el presidente. “No lo descarto, ¿-Cristina- cuándo se ha negado a hablar?”, afirmó.

Sin embargo, Parrilli fue muy crítico con los diez puntos propuestos por el Gobierno nacional y la convocatoria que hicieron. “Es bastante insólito y contradictorio, porque piden opinión sobre políticas públicas que vienen implementando hace tres años y que han llevado al fracaso a la Argentina”, sostuvo Parrilli y agregó que “pareciera que lo que quieren es arrastrar al resto de los sectores políticos en esta caída que ellos tienen”.

Por otro lado, rechazó la forma en que hicieron la convocatoria: “No está muy claro: mandan una carta donde le piden a Cristina que opine, después no dicen si la invitan o no, si va a haber una reunión. No está muy claro lo que quieren”.

“Hay temas que se plantean -en la carta- que están claramente direccionados para supuestamente dar tranquilidad a los mercados despreocupándose por la suerte del pueblo argentino”, agregó Parrilli. “Es una puesta en escena más de la que nos tienen acostumbrar para distraer la atención de la grave crisis que estamos atravesando”, opinó.