Otra familia argentina quedó destruida por el avance de la segunda ola de coronavirus. Un hombre de 64 años y su hija mayor murieron el 4 de junio en La Pampa. Ese mismo día fue internada otra de sus hijas, una docente de 37 años, en terapia intensiva. Este jueves, tras luchar 13 días con la enfermedad, también falleció.

La tragedia de la familia Spada atraviesa a toda la comunidad de Caleufú, un pequeño pueblo de 2.500 habitantes ubicado al norte de La Pampa. La provincia reportó este jueves 343 nuevos contagios y 4 víctimas fatales.

El viernes 4 de junio, Ricardo José Spada murió en el hospital de Pico. Ocurrió por la mañana, como consecuencia de un cuadro severo de covid-19. Unas horas después falleció Andrea Lorena, la hija mayor de 42 años. También había contraído el virus.

Aquel viernes hubo un tercer golpe para la familia. Hacia la noche, una de las hermanas de Andrea debió ser internada en terapia intensiva en el Hospital Centeno de Pico. Se trata de Mercedes, una docente de 37 años que se había infectado en medio del brote grupal.

En esa primera semana de mayo, la covid-19 afectada a 5 de los 6 miembros de la familia Spada radicados en Caleufú. Además estaban contagiados Norma, la madre de las hermanas, y el hijo de Andrea.

Desde ese día, las redes sociales de los vecinos del pueblo se llenaron de mensajes de solidaridad y esperanza.

Los Spada son una familia muy querida de Caleufú. Tienen a su cargo una pequeña granja al borde del pueblo. Se llamaba "La Timba", donde se producen chorizos caseros y quesos. En esa chacra también crían algunas vacas y caballos.

"Las chicas Spada" -además de Andrea Lorena y Mercedes, hay una hermana menor, Yamila- son conocidas por todos en Caleufú.

Carina Payero, una amiga de la infancia, expresó su dolor en las redes por la muerte de Mercedes y Andrea y retrató ese ambiente de pueblo en el que nació su amistad.

"Siempre están en mis recuerdos y mi niñez. Fueron parte de los amigos de atrás de la vía", escribe Carina al recordar a las hermanas.

"Hacíamos competencias de rayuelas... Solíamos hacer casitas en los eucaliptos. A veces salíamos de picnic, cada uno ponía un poquito y salíamos a caminar a las quintas, a veces con caballos. Y si no.. ¡jugar con el pony que en esa época tenía mi primo!", cuenta Carina.

Todo eso terminaba a las seis de la tarde, cuando "las Spada" desaparecían porque tenían una cita obligada: ver "Chiquititas".

En ese recuerdo, Carina menciona que esa huida a ver la tele era "siempre cuando habían buscado las vacas: ¡como las hacían renegar esas vacas!".

Mercedes era profesora en el colegio secundario "Lucio V. Mansilla" de su pueblo y en el colegio Modesto Caretto, otro secundario de La Maruja, un pueblito cercano. En las redes, sus estudiantes y colegas la despidieron con tiernas palabras.

Otra amiga, Yanet Vicencio recordó que la despidió por videollamada.

"Quedaron tantas cosas que soñamos: esos viajes, esas charlas. Fuiste la hermana-amiga que no tuve. Hoy se me partió el corazón, se me vino el mundo encima", lloró Yanet a Mercedes Spada.

Fuente: Clarín