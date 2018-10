El Banco Central de la República Argentina avanzará hoy en el programa de cancelación de Lebac con una nueva licitación en la que, sobre el total de letras que vencen ($231.000 millones), adjudicará entre $100.000 millones y $150.000 millones. De esta forma, si el BCRA licita el máximo previsto, reducirá el stock en unos $80.000 millones.



La entidad señaló que el stock existente de Lebac asciende en la actualidad a $ 340.000 millones, de los cuales 12% está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.



En línea con la propuesta del Banco Central, los analistas recomiendan a sus clientes abandonar las Lebac y pasarse a las Lecap, es decir a las letras del tesoro en pesos, que de hecho Hacienda licitará en forma simultánea. "No esperamos novedades en la tasa respecto de la licitación de mes pasado, por eso a nuestros clientes les recomendamos pasarse a Lecap que la semana pasada tuvieron una tasa de 59 por ciento",dijo Leonardo Svirsky, analista de Bull Market Brokers.



Svirsky resaltó que la semana pasada la tasa de Lebac en el mercado secundario estaba en torno al 50% mientras que el de Lecap entre el 50 y 55%. Es decir, en la actualidad las Lebac, que en otro tiempo fueron el instrumento preferido de los inversores pasaron a rendir casi lo mismo que un plazo fijo bancario. "Por eso apuntamos a las Letras en pesos que ya empezaron a tener un volumen importante en el mercado secundario, dándole a los inversores mejor rendimiento y la posibilidad, de liquidar la posición en el mercado secundario", agregó Svirsky.



"Nuestra recomendación para aquellos inversores que tengan excedentes en pesos apunta a no renovar las letras del BCRA y colocarse en letras del Tesoro. Sin dudas, obligará a extender un poco los plazos ya que se espera a más de tres meses, pero con retornos hoy considerados atractivos en nuestro escenario base", indicaron desde Portfolio Personal.



El Banco Central recordó que las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios.



Para las entidades bancarias el Banco Central ofrecerá Letras de Liquidez (Leliq), "que continuarán consolidándose como el principal instrumento de esterilización del BCRA". Simultáneamente el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro, que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes.



El BCRA subrayó que "al culminar este proceso, los únicos tenedores de instrumentos emitidos por el BCRA serán los bancos del sistema financiero local.