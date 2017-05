‘No es un tema personal’. Eso dijo Héctor Daer al explicar su alejamiento del Frente Renovador. Confesó que Sergio Massa ‘no cree’ que sea el momento de una interna en el PJ y que ‘puesta’ a la alianza con el GEN.

Casi como un calco de lo que pasó en plena campaña electoral de 2015, una fuga de dirigentes golpea el corazón del Frente Renovador (FR) y llena de tensión e incertidumbre a su líder, el diputado nacional Sergio Massa que ayer perdió a otro aliado de peso, el diputado nacional y triunviro de la CGT, Héctor Daer. Y no se descartan que en los próximos también den el portazo otros dos hombres fuertes del massismo: Los diputados nacionales Felipe Solá y Facundo Moyano.



En el pasado el éxodo fue a las filas del kircherista Frente para la Victoria, hoy irá a engrosar las filas del exministro de Interior y Transporte de Cristina Fernández, Florencio Randazzo, quien hoy, desde la vereda de enfrente de los K, busca un lugar en la interna peronista de cara a las elecciones legislativas con la promesa de

renovación y unidad.



Héctor Daer, anunció ayer su alejamiento del massismo y consideró que Randazzo es ‘el mejor candidato que tiene el peronismo‘. ‘Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino. Vengo con alguna distancia desde hace tiempo, y vengo planteando en el seno del partido la necesidad de la reconstrucción de un espacio por dentro del peronismo‘, señaló Daer.



Por su parte, altas fuentes del FR aseguraron a DyN que la salida de Daer ‘no‘ los ‘tomó por sorpresa‘, y precisaron: ‘Van a volver cuando se den cuenta de que este es el verdadero espacio para renovar la política argentina, cuando les cierren las puertas o cuando los números no les den‘.



Al ser consultado sobre si le ‘gustaría ir en la lista del PJ unido‘, Daer respondió: ‘El movimiento obrero no puede relegar espacios en el Parlamento, sobre todo por las discusiones que se vienen, que van a tener en discusión los derechos de los trabajadores‘. ‘Sergio (Massa) no cree que sea el momento de una interna o participar dentro del peronismo. Su alianza con el partido GEN está muy profunda y cree que hay que construir ese espacio, entonces ahí tenemos bastantes diferencias‘, precisó.



La salida del triunviro de la CGT se da en momentos en que otros dirigentes del massismo son tentados por el randazzismo, tal como lo confirmó el exsciolista, Santiago Montoya, quien advirtió que Randazzo está ‘negociando personalmente‘ la incorporación de Felipe Solá.



La oferta es tentadora: encabezar la lista de diputados nacionales del randazzismo para competir en las PASO del PJ. En ese marco, desde el massismo intentaron minimizar la posibilidad de pase, e indicaron a DyN que Solá ‘necesita reelegir‘ su banca en Diputados, por lo que con los trascendidos mediáticos ‘lo que busca es presionar, no romper‘ con el espacio. También descartaron la posibilidad de que el diputado Facundo Moyano pueda ser el siguiente en pegar el portazo, aunque los rumores crecen.



La semana pasada sorprendió el pase del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, que pasó de ser el aliado de lujo de Massa a flamante jefe de campaña de Florencio Randazzo.