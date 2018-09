Tres barrios de la Ciudad fueron escenario de una nueva ola de ataques de los "caza Uber", una mafia que se dedica a perseguir a trabajadores que integran redes modernas de transporte que funcionan en las grandes ciudades del mundo. Como consecuencia del accionar de estos delincuentes, cinco fueron incendiados. Calcinados.

Uno de los episodios tuvo lugar en Almagro, en la esquina de Don Bosco y Virrey Liniers, donde un Renault Logan blanco fue prendido fuego esta madrugada y pintado con aerosol en la parte trasera con la leyenda "Uber".

La chofer del vehículo, una mujer venezolana identificada como María Carolina, llegó al lugar mientras el tapizado de su fuente laboral todavía ardían. Explicó que ella trabaja para Cabify y apuntó directamente contra un taxista con el que había tenido un cruce en la calle.

Ola de ataques “Caza Uber” en la madrugada:

Flores: Artigas y Aranguren. Almagro: Don Bosco y Virrey Liniers. Chacarita: Corrientes y Darwin pic.twitter.com/PSoXeqyMjs — Alerta Provincia (@AlertaProvincia) 27 de septiembre de 2018

Desconsolada, la mujer contó que tiene la documentación en regla. "A mí me paran para un control y puedo presentar los documentos. ¿Quién paga esto? El seguro no me va pagar esto. Se paga una matrícula y se pagan impuestos", sostuvo. "Había recibido amenazas de taxistas que se me paran al lado y le sacan foto a la patente. Se lo hice saber a la empresa me dijeron que hiciera una denuncia a través de un mail pero no pasó nada", lamentó la mujer que llegó a la Argentina hace un año y medio.

"Me están dejando sin laburo. Soy venezolana. Tengo una hija soy madre soltera. No piensan en el problema que le están causando a la otra persona



Trabajo legalmente y tengo mi tarjeta de chofer. Soy la que está encargada del auto. Tengo que llamar al propietario del auto y decirle lo que pasó", agregó.

Los otros ataques ocurrieron en Villa Crespo, en la esquina de Darwin y Corrientes, donde un Renault Fluence fue prendido fuego, mientras que el tercero se registró en Artigas y Aranguren, en el barrio de Flores.

La banda de los caza Uber

En los últimos meses se multiplicaron los ataques mafiosos a trabajadores de Uber y Cabify, dos aplicaciones exitosas en el mundo que buscan generar alternativas para el transporte público de pasajeros.

La irrupción de estos servicios generó la reacción de gremios de otras ramas del transporte que vieron una amenaza para su negocio. Sin embargo, en vez de preocuparse por modernizarse y brindar mejores alternativas a los usuarios, formaron un grupo que se dedica a realizar ataques, generalmente de madrugada. La actriz Oriana Sabatini, el diseñador Roberto Piazza y la modelo Cinthia Fernández fueron testigos y víctimas de estos vándalos.

Vidrios rotos, neumáticos tajeados, pintadas en la carrocería, persecuciones y hasta escraches virtuales. Ése es el modus operandi de estos delincuentes que pretenden eliminar la competencia y amedrentar a eventuales nuevos conductores. Por ahora esos aprietes no parecen haber dado mucho resultado. Es que un informe conocido esta semana reflejó que Uber tuvo el mayor crecimiento del mundo en la Argentina, a un ritmo de 400 choferes nuevos por semana.

"La caída económica definitivamente ayudó a muchas personas a encontrar a nuestra empresa como una alternativa de ingresos interesante", afirmó el director de desarrollo de negocio de Uber en Argentina, Felipe Fernández Aramburu.

De acuerdo con sus últimos informes, uno de cada cinco conductores de Uber se encontraba desempleado al momento de sumarse a la compañía.