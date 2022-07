Menos de horas después de que el presidente Alberto Fernández pedía la unidad de todos los argentinos y volvía a cargar culpas sobre los "sectores concentrados" y anticipara que hoy analizará medidas con la flamante ministra de Economía, para combatir la inflación, dos íconos porteños volvieron a ser epicentro del reclamo popular contra el Gobierno.

Primero, pasadas las 14.30 la Plaza de Mayo comenzó a escuchar una vez más el rugir de los partidos de izquierda, organizaciones sociales y desocupados que marcharon en el Día de la Independencia.

Las consignas eran varias pero se resumen en el rechazo al acuerdo con el FMI, reclamo de trabajo y exigir que las centrales sindicales rompan la tregua y convoquen a paro nacional y plan de lucha "por todas las demandas del pueblo pobre que cada día ve deteriorase más y más sus condiciones de vida".

Pasadas las 16 fue el turno de los autoconvocados en las redes sociales comenzaron a poblar el Obelisco porteño bajo la consigna "Defendamos la República" con el hashtag #9J, #YoVoy, "banderazo" y "argentinazo contra el gobierno".

Juntos. El conductor de TV y radio Baby Etchecopar y el actor Luis Brandoni se unieron a la marcha desde el corazón de la CABA hasta la Plaza de Mayo.

Los manifestantes marcharon después hacia la Plaza de Mayo, donde ingresaron desde la Diagonal Norte en momentos en que se retiraban del lugar los integrantes de partidos de izquierda, ante la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras algunos vecinos concentrarán en el Obelisco, otros se movilizarán hacia Plaza de Mayo en unos minutos. Cacerolas, banderas y carteles con reclamos son una constante en las distintas movilizaciones, en la que también se cantó el himno.

Ya sobre el final de la manifestación en Plaza de Mayo hubo peligro de desborde de la protesta cuando un grupo intentó subirse a las rejas del frente de la Casa Rosada. Finalmente la Policía de la Ciudad logró convencer a los más caldeados a retirarse sin mayores incidentes.

La protesta se extendió por distintos puntos del país y continuó durante casi toda la tarde. Se vieron concentraciones de vecinos que protestan en contra del gobierno en las ciudades de Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe.

Las marchas en todo el país se dan en medio de una semana de tensión política, tras la renuncia del ahora exministro de Economía, Martín Guzmán. El viernes habló Cristina Kirchner y trató de "ingrato" a Guzmán, mientras que ayer el presidente Alberto Fernández aseguró que su salida "debió darse de otra manera" -ver página 15-.

"Argentina sin Cristina", "Cristina, basta de destruir nuestra Argentina", son algunos de los carteles que se vieron en el centro de la Ciudad Cristina Kirchner.

"Estamos cansados. ¿Por qué? Porque hay hambre y no hay manera de darle de comer a la familia. La gente está cansada, hoy podríamos estar disfrutando, pero venimos a tratar de manifestarnos", dijo uno de los vecinos que se presentó en el Obelisco.

En la ciudad de Mendoza y Mar del Plata las manifestaciones fueron multitudinarias. "Quiero justicia, quiero educación, quiero tener la vida que teníamos antes. Hemos pasado de todo, pero nunca algo como esto", expresó otra vecina que se manifestó en la "ciudad feliz", donde la movilización se realizó en la tradicional avenida Luro.

"Vengo porque tengo nietos e hijas. No podemos vivir de esta manera, no hay precios en los supermercados, no podemos comprar, no podemos hacer absolutamente nada. Nos están arrebatando nuestro querido país", fue otro de los reclamos que señaló una vecina en el Obelisco.

El mensaje de CFK para los argentinos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó ayer a construir una Argentina "más justa, más libre y más soberana", en un mensaje que compartió por redes sociales al conmemorarse hoy 206 años de la Declaración de la Independencia. "Con el mismo coraje y el mismo amor a la Patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra Independencia. Por una Argentina más justa, más libre y más soberana", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. El posteo, que fue acompañado por una bandera argentina flameando, concluyó con un: "Viva La Patria", para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia.

El viernes al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, la Vicepresidenta llamó a la población a encontrarse en una autoconvocatoria para la "construcción de una Argentina en paz" y subrayó que esa tarea debe realizarse "sin rencores pero con muchas ideas", a la vez que cuestionó la forma en que renunció el exministro de Economía, Martín Guzmán a pesar que ella fogoneó durante meses el reclamo para que el funcionario se fuera.

Cientos de sanjuaninos se sumaron a la protesta

“Se terminó la paciencia”. Este era unos de los mensajes que mostró el hartazgo de la gente con el accionar de los gobiernos de turno en la Argentina que no enderezan la economía.

Apenas el reloj marcaba la hora 16, tibiamente comenzaron a llegar desde distintos puntos de la ciudad cientos de manifestantes para protestar contra el Gobierno nacional en la Plaza 25 de Mayo. En una tarde ideal, soleada, la protesta arrancó con un grupo de automovilistas dando vueltas en círculo alrededor de la plaza haciendo sonar sus bocinas y agitando banderas.

Como un calco de lo que pasó en el resto del país, el blanco de las principales críticas fue la vicepresidenta, Cristina Fernández, la referencia infaltable en carteles caseros, escritos a mano.

En el Día de la Independencia, la bandera celeste y blanca fue el cobijo preferido de los grupos de familias, amigos y vecinos que confluyeron frente a la Catedral.

Grandes y chicos inflaron globos celestes y blancos, se colgaron banderas de Argentina y hasta se colocaron pelucas albicelestes con el fin de darle color a la columna de manifestantes que rodearon el punto cero de la Ciudad de San Juan.

Luego de darle un giro a la plaza, volvieron a concentrarse frente a la Catedral y algunos de los participantes pidieron la palabra para hablar sobre la crisis que se vive en el país. "Estamos hartos de trabajar y que no avancemos. Dónde está el dinero de nuestros aportes", expresó una mujer. Mientras que un hombre dijo que no soporta más que "la dirigencia política no tenga rumbo".