Libre. El TOF 5 dispuso ayer liberar al excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien ya había sido excarcelado en la causa cuadernos pero continuaba detenido por Los Sauces,

Apenas 24 horas después que la Corte Suprema de Justicia confirmara que no iba a frenar el juicio oral contra Cristina Fernández en la causa "Vialidad", que arrancará el martes próximo, otro juicio acecha a la expresidenta.



El Tribunal Oral Federal 5 confirmó que Cristina Kirchner será sometida a un único juicio oral en dos de las causas en la que está procesada, Hotesur y Los Sauces. Y según evalúan los jueces del TOF 5 el juicio oral estaría en condiciones de ponerse en marcha en el mes de septiembre, es decir, en plena campaña electoral. Ambas investigaciones, Los Sauces y Hotesur, se vinculan a supuesto pago de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo a través de cuestionados alquileres, y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a estas dos sociedades de la familia Kirchner.



Los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Pallioti y Daniel Obligado juzgarán ambos casos en un único debate, en el que también estarán como acusados los dos hijos de la actual senadora nacional, Florencia y Máximo Kirchner.



Hasta que la semana pasada la Cámara Federal de Casación resolvió que las causas tramiten en un mismo tribunal, la preparación del juicio por Hotesur estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 8.



Desde ahora, el TOF 5 comenzará a trabajar para un único juicio. En el caso de Los Sauces, los trámites llegaron a la instancia de apertura de prueba, y ahora se sumará Hotesur.



La expresidenta está procesada por presunto "lavado de activos".



"La tramitación conjunta de ambas resulta ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia", sostuvo Casación en su fallo.



En función de esta medida, el Tribunal solicitó ayer que con celeridad se le remita la causa Hotesur por parte del TOF 8. Lo que buscan es avanzar con las instancias previas, para fijar fecha de inicio del juicio, y en cuatro meses se estaría en condiciones de iniciar las audiencias.



El Tribunal fijará la fecha de inicio para este juicio una vez que se provea la prueba que, tanto la fiscalía como las querellas y las defensas de los acusados pidan, y se determine si hará falta la realización de alguna pericia.



En la causa Los Sauces está procesada Florencia Kirchner, quien aún permanece en Cuba bajo tratamiento médico. La permanencia de la hija menor de CFK en La Habana genera suspicacias ya que Cuba no tiene tratado de extradición con Argentina.



Los Sauces SA y Hotesur SA fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los contratistas K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de $30 millones, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos $80 millones.

La senadora irá al juicio "divina" el 21

Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró ayer que el martes próximo la expresidenta se presentará ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzgará en la causa de corrupción en la obra pública en Santa Cruz, porque "quiere estar a derecho".



"Cristina Kirchner se va a presentar el martes, ella lo que más quiere es estar a derecho. Cambiemos cree que la foto de Cristina en el juicio es el comienzo de su campaña", sostuvo Dalbón.



El letrado agregó que le aconsejó a la senadora que "vaya divina para que salga bien en las fotos, que es lo único que les importa a ellos", tras lo cual opinó que esa imagen para el Gobierno es el inicio de la campaña electoral, "pero la gente no come fotos".



Por otra parte, el abogado denunció que "el Gobierno mandó a sus interlocutores a apretar para que no se suspenda el juicio", pero remarcó que "la Corte va a terminar declarando el juicio nulo, de nulidad absoluta. La Corte no pide un expediente político porque sí".



Dalbón explicó además que la Corte "nunca dijo que iba a suspender el juicio. El Tribunal debería haberlo suspendido hasta que la Corte revisara todo, para tranquilidad de ellos". Por último, señaló que "si quieren una foto de Cristina que se compren una revista. Lo del martes no va a hacer mella en su imagen".



Otro en camino



Hay otro juicio contra la expresidenta que está encaminado. Es el que intentará dilucidar si Cristina tuvo responsabilidad penal en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, tal como denunció el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto en su casa, en enero de 2015.