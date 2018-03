Un negocio colosal. PAMI destina más de $33.000 millones anuales a la compra de medicamentos. Es el comprador del 40% de los remedios que circulan en el país.

Después de arduas negociaciones, el PAMI y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a laboratorios multinacionales en el país acordaron ayer un descuento del 5% sobre el precio de los medicamentos vigente en diciembre y la determinación de valores "tope" para el 2018.



La CAEME representa a gigantes como Bayer, Roche, Pfizer, 3M, MeadJohnson y Abbott, entre otros.



Así la administración de Mauricio Macri comenzó a caminar un sendero de reducción de costos en los medicamentos que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda a unos 5 millones de jubilados.



Este acuerdo representará un ahorro en los bolsillos de los jubilados y mete presión a los laboratorios nacionales que se niegan a firmar con el Gobierno un convenio como este con precios máximos.



El nuevo convenio establece que "para medicamentos ambulatorios, clozapinas, resolución 337, insulinas, tiras y antidiabéticos orales y suplementos nutricionales habrá un descuento del 5% del precio de venta al público (PVP) PAMI sobre el precio vigente al 28/02/18", que será aplicable también para el cálculo de copago del afiliado. Asimismo, el PVP PAMI de cada producto se actualizará trimestralmente, y se incrementará "como máximo un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC)". "PAMI definirá precios máximos por droga, que comenzarán a regir en forma gradual, e invitará a los laboratorios a participar de la mesa técnica", agregaron.



Para medicamentos Oncológicos y de Tratamientos Especiales (OYTE) habrá un descuento del 60% sobre el PVP vigente a enero de 2018, que se actualizará también trimestralmente y aumentará como máximo un 70% da la variación del IPC.



El convenio también prevé un apartado específico "para la introducción de drogas innovadoras, que determinará un techo de gasto y el listado a cubrir".



"Este acuerdo es el resultado de un trabajo conjunto con el PAMI que apuntó a lograr un equilibrio a fin de ofrecer las mejores prestaciones a los beneficiarios, contribuir a la sustentabilidad del sistema y que los pacientes puedan acceder a los últimos avances de la innovación farmacéutica", destacó CAEME en un comunicado.



El PAMI precisó que el objetivo es "asegurar a los afiliados que tengan los medicamentos que necesitan a un precio justo", y recordó que "compra medicamentos para sus casi cinco millones de afiliados y representa la compra del 40% en ese rubro en el país".



La renovación del convenio para la compra de medicamentos fue rubricada por el titular del PAMI, Sergio Cassinotti, y tendrá vigencia por el plazo de un año a partir del 1 de abril próximo y tendrá vigencia por 12 meses. El actual convenio vence el 31 de este mes. Hasta ese día el Gobierno tiene tiempo para intentar acordar con los laboratorios nacionales.



La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) rechazan la cláusula de los precios máximos, alegando que no pueden comprometerse a congelarlos durante tanto tiempo. No obstante, aún tienen poder de negociación, ya que los laboratorios extranjeros no pueden cubrir todas las patologías y algunos medicamentos necesitan de proveedores nacionales. En esta instancia, aún persiste la incertidumbre acerca de la cantidad de medicamentos que entrarán en la cobertura de PAMI.