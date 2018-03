Principales. Hugo (izquierda) y Pablo Moyano (derecha) son las principales figuras del sindicato de Camioneros.

El dirigente Pablo Moyano anunció anoche que dejará la secretaría gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), porque la conducción de la central sindical "no representa hoy los intereses de los trabajadores".



"Renuncio, por no estar de acuerdo con esta conducción, porque no representa hoy los intereses de los trabajadores y lo que demandan", dijo el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, a través de un comunicado que difundió la agencia oficial de noticias Télam.



"Tenemos un camino y líneas bien claras, iniciados hace años, y no serán abandonadas. Estos dirigentes están en las antípodas de la lucha obrera, entregan a los trabajadores ante la reforma flexibilizadora de (el presidente Mauricio) Macri, significando precarización, despidos, suspensiones, quita de derechos para los trabajadores y mayores beneficios para los empresarios", agregó.



"Ante tanta indecisión es fundamental fortalecer nuestra representación gremial en todos los sectores, sobre todo por los retos que implica ante este neoliberalismo, egoísta, materialista, antinacional, antipopular y cruel en su desmedido individualismo devastador", concluyó el gremialista.



El gremio de Camioneros es conducido por su secretario general Hugo Moyano, padre de Pablo. En los hechos, el sindicato de Camioneros se va del consejo directivo de la central obrera con sede en Azopardo 802, pero no de la CGT, informó ayer el diario Clarín. Es decir, seguirá integrando la CGT pero sin tener que ver en las decisiones de cúpula. Respecto de la hipótesis del armado de una central obrera por afuera de la CGT, Pablo Moyano pidió "tranquilidad. Seguiremos defendiendo sus derechos incondicionalmente en cualquier espacio futuro, tal como lo hicimos frente a las sinrazones que sufrimos durante este tiempo". Fuentes periodísticas señalaron el posible surgimiento de una nueva organización de los Moyano, que se llamaría Corriente Sindical Federal y Popular. Camioneros tomó la determinación de abandonar la conducción de la CGT el mismo día en el que la Justicia buscó información en los libros contables de la Obra Social de Camioneros por una causa en la que se investiga presunto lavado de dinero.