El cosecretario general de la CGT y dirigente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, valoró hoy el llamado del presidente Alberto Fernández para constituir una mesa política que discuta la estrategia del Frente de Todos (FdT) de cara a los próximos comicios.



“Lo hablé con Alberto (Fernández) la semana pasada. Todos los sectores estábamos reclamando tener una mesa para debatir y decir lo que tengamos que decir. La idea era darle nuestras propuestas a la sociedad para que podamos presentarlas en las próximas elecciones”, señaló Moyano, en declaraciones a FM La Patriada.



En ese sentido, opinó que "es muy importante que en esa mesa estén todos los protagonistas que hoy integran el Frente de Todos, porque es el momento justo para empezar a discutir que es lo que vamos a presentar y no que salgan las peleas".



"Las discusiones hay que darlas adentro. La verdad que discutir candidaturas, con todas las necesidades que están pasando muchísimos argentinos, es una falta de respeto. El gobierno tiene que darles prioridad a las soluciones de la gente. Los nombres de nuestros candidatos se resolverán en unas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)”, apuntó.



Por otra parte, sobre la oposición política al Gobierno y sus propuestas electorales, opinó que lo principal para el oficialismo es que "no vuelva la derecha a la Argentina".



"Son la tragedia para el pueblo. Nos están anticipando lo que van a llevar adelante si llegan. Eliminar indemnizaciones, reforma laboral, previsional y privatizar las empresas del Estado. Nosotros tenemos que tener un plan de Gobierno claro y concreto", sostuvo.



Y en ese sentido, agregó: "Tenemos que evitar que vuelva un gobierno como el de Mauricio Macri, que dejó una deuda de 45 mil millones de dólares y hoy se pasea por el mundo como si no hubiera pasado nada".



Por último, Pablo Moyano afirmó que "nadie duda de la capacidad que tiene la vicepresidenta Cristina (Fernández de Kirchner) para conducir" a la coalición oficialista.



"Ella (la Vicepresidenta) anunció que no va a ser candidata, pero será alguien importante para decidir qué compañera o compañero integrará la fórmula del FdT ", puntualizó.