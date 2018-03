El secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que abandona la CGT. En diálogo con FM La Patriada, el gremialista anticipó las causas de la decisión: "La CGT ha dejado de existir en esta conducción. Camioneros se va a excluir, Camioneros no va a participar del nuevo armado de la CGT, porque ya tienen al próximo candidato, creo que va a ser Jorge Triaca".



"Los muchachos que viajaron con el ministro Triaca a Europa deberían estar en el país defendiendo a sus trabajadores", continuó.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de reconstruir el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que enfrentó en la década del '90 al gobierno de Carlos Menem.

"Hoy se repite la historia y nosotros vamos a estar en la calle", sostuvo



"Camioneros no es que no fue invitado a no participar de las próximas reuniones, Camioneros se va a excluir y no se descarta la posibilidad de crear nuevamente el MTA que enfrentó en los años noventa al gobierno de Menem, porque se vuelve a repetir la historia", aseguró el hijo del líder sindical.